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21.04.2020 14:10
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В Петербурге коронавирус смягчил меру пресечения обвиняемому в вымогательстве медиаменеджеру

Пандемия коронавируса сыграла на руку обвиняемому в вымогательстве основателю и главному редактору портала FinNews. Благодаря коронавирусу, он получил послабления от представителей Фемиды.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 21 апреля, Василеостровский районный суд изменил меру пресечения Владимиру Шевченко. Вместо домашнего ареста ему назначили запрет определенных действий, который будет действовать до 5 августа 2020 года. На это время подсудимому запрещено покидать место жительства с восьми вечера до восьми утра и общаться с участниками производства по уголовному делу.

В обоснование своего решения суд пояснил, что Шевченко был примерным домашним арестантом. Кроме того, в настоящий момент на территории города действует режим повышенной готовности из-за распространения COVID-19. В связи с последним обстоятельством рассмотрение дела по существу затягивается, время получения ожидаемого судом заключения экспертов неизвестно, а доходы граждан ввиду закрытия учреждений и предприятий резко упали, поэтому подсудимому необходимо зарабатывать себе на жизнь трудом или встать на биржу, посчитал суд.

Основатель и главный редактор портала FinNews Владимир Шевченко стал фигурантом уголовного дела о вымогательстве год назад. По версии следствия, за нераспространение порочащих репутацию банка сведений медиаменеджер требовал от руководства свыше миллиона рублей.

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