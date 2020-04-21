За день под окнами многоэтажек в Петербурге найдены пенсионерка и молодая женщина
Жители Васильевского острова в Петербурге стали свидетелями трагической гибели утром 21 апреля. 81-летняя женщина разбилась об асфальт перед домом №15 по Морской набережной.
По предварительной информации, тело пенсионерки с множественными переломами и повреждением внутренних органов было найдено на тротуаре. Источник «Фонтанки» в правоохранительных органах рассказал, что погибшая проживала в квартире на 11-м этаже.
Примерно в это же время женщину с похожими повреждениями увидели на клумбах под окнами жильцы дома 13/70 по улице Димитрова. Пострадавшая подавала признаки жизни и была госпитализирована. Как отметили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, жертве 36 лет, она ранее судима.
В обоих случаях полиция проводит проверку.