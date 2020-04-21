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За день от внебольничной пневмонии умер 21 человек

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21.04.2020 17:30
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За день под окнами многоэтажек в Петербурге найдены пенсионерка и молодая женщина

Жители Васильевского острова в Петербурге стали свидетелями трагической гибели утром 21 апреля. 81-летняя женщина разбилась об асфальт перед домом №15 по Морской набережной.

По предварительной информации, тело пенсионерки с множественными переломами и повреждением внутренних органов было найдено на тротуаре. Источник «Фонтанки» в правоохранительных органах рассказал, что погибшая проживала в квартире на 11-м этаже.

Фото: читатель "Фонтанки"

Примерно в это же время женщину с похожими повреждениями увидели на клумбах под окнами жильцы дома 13/70 по улице Димитрова. Пострадавшая подавала признаки жизни и была госпитализирована. Как отметили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, жертве 36 лет, она ранее судима.

Фото: Купчино - Фрунзенский район | Подслушано

В обоих случаях полиция проводит проверку.

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Комментарии (1)

dedmoroz_5e4d8827384c2
ироды глобальные// издеваются над простыми людьми,как хотят///царство небесное//
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