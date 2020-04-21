Весна в Петербурге набирает обороты. Дожди уходят, солнце возвращается, воздух теплеет.
Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 21 апреля днём в Петербурге ожидается переменная облачность, утром ещё кое-где возможен слабый дождь. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха днём составит +10...+12 градусов.
В ближайшие два дня будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, и на пару градусов прохладнее, чем сегодня.