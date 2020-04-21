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21.04.2020 07:16
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Солнечная погода возвращается в Петербург, сегодня до плюс 12

Фото: Михаил Огнев, «Фонтанка.ру»

Весна в Петербурге набирает обороты. Дожди уходят, солнце возвращается, воздух теплеет.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 21 апреля днём в Петербурге ожидается переменная облачность, утром ещё кое-где возможен слабый дождь. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха днём составит +10...+12 градусов.

В ближайшие два дня будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, и на пару градусов прохладнее, чем сегодня.

Скриншот с&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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