Сирийские силы ПВО отражают воздушную атаку на Пальмиру
Сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) в данные минуты отражают атаку со стороны Израиля в районе Пальмиры на востоке провинции Хомс, сообщает поздним вечером 20 апреля агентство САНА.
#عاجل || #سانا ..— سانا عاجل (@SanaAjel) April 20, 2020
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По его информации, сирийские силы ПВО "сумели поразить несколько ракет противника прежде, чем они достигли наземных целей".
Другие подробности воздушной атаки пока не приводятся.