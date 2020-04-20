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20.04.2020 23:49
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Сирийские силы ПВО отражают воздушную атаку на Пальмиру

Сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) в данные минуты отражают атаку со стороны Израиля в районе Пальмиры на востоке провинции Хомс, сообщает поздним вечером 20 апреля агентство САНА.

По его информации, сирийские силы ПВО "сумели поразить несколько ракет противника прежде, чем они достигли наземных целей".

Другие подробности воздушной атаки пока не приводятся.

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Комментарии (2)

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Абвгдеёж
Старики дохуячивают исторические артefuckты, которые не продали террористы. Дабы Сотбис не фуфлил и не кексовал.
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