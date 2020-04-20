Сокамерник лётчика Ярошенко в американской тюрьме умер от коронавируса

Об этом 20 апреля сообщил РИА Новости адвокат Ярошенко Алексей Тарасов. "В федеральной тюрьме Данбери, где катастрофическое положение с коронавирусом, умер один человек, и этот человек находился в непосредственной близости от Константина Ярошенко, — он был не где-то, не в другой камере или отделении, он был его сокамерником, расстояние до Ярошенко было меньше двух метров", - сказал Тарасов.

Сокамерник российского лётчика Константина Ярошенко, осужденного в 2011 году в 20 лет за якобы за подготовку доставки крупной партии наркотиков в страну, умер от коронавируса.

"Это человек буквально на соседней кровати лежал, как Ярошенко говорит, на соседних нарах. Ему три дня отказывали в медицинской помощи. Потом Константин заметил, что человек еле дышит и покрылся пятнами, в последний момент его унесли в изоляцию", - сказал Тарасов.



"Его звали, со слов Ярошенко, Энтони Джентл. Как я понимаю, смерть наступила на выходных, об этом стало известно вчера. Он видел, как этот человек просит о медицинской помощи, ее не было до самого последнего момента", - уточнил адвокат.

По его словам, у Ярошенко есть симптомы, похожие на клиническую картину коронавируса, и обследование ему не проводилось с 10 апреля, когда у него измерили температуру.

"Надеемся, что обследование будет сделано ... Константин очень сильно обеспокоен и говорит, что его приговорили к тюремному сроку, но не к смертной казни", - сказал адвокат.

В Соединенных Штатах от COVID-19 скончались 40 461 человек, а число случаев заражения инфекцией превысило 755 тыс. США занимают первое место в мире по количеству заболевших.