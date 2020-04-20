Правительство РФ упростило беспошлинный ввоз средств борьбы c коронавирусом
Правительство России упростило беспошлинный ввоз в страну тестов на COVID-19, аппаратов ИВЛ, медицинских масок, защитных костюмов, постановление опубликовано на сайте кабмина вечером 20 апреля..
«Михаил Мишустин подписал постановление, которое упростит и ускорит беспошлинный ввоз в страну медицинских товаров для борьбы с коронавирусом. Речь идёт о тестах на COVID-19, аппаратах искусственной вентиляции лёгких, медицинских масках, защитных костюмах», — говорится в справке к документу.
Отмечается, что с 16 марта по 30 сентября такую продукцию можно ввозить без уплаты таможенных пошлин при условии, что она предназначена для безвозмездной передачи медучреждениям.
Целевое назначение товаров должно подтверждаться специальным документом. Ранее его выдавали уполномоченные органы государственной власти в регионах. Теперь это будет делать Минпромторг и Минздрав, что ускорит процесс получения разрешений.