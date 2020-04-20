Правительство РФ упростило беспошлинный ввоз средств борьбы c коронавирусом

Правительство России упростило беспошлинный ввоз в страну тестов на COVID-19, аппаратов ИВЛ, медицинских масок, защитных костюмов, постановление опубликовано на сайте кабмина вечером 20 апреля..



«Михаил Мишустин подписал постановление, которое упростит и ускорит беспошлинный ввоз в страну медицинских товаров для борьбы с коронавирусом. Речь идёт о тестах на COVID-19, аппаратах искусственной вентиляции лёгких, медицинских масках, защитных костюмах», — говорится в справке к документу.



Отмечается, что с 16 марта по 30 сентября такую продукцию можно ввозить без уплаты таможенных пошлин при условии, что она предназначена для безвозмездной передачи медучреждениям.

