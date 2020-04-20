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20.04.2020 19:24
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Иммунолог с 50-летним стажем предупредил о повторном пике коронавируса

Северной столице стоит ждать второй волны коронавируса, считает руководитель кабинета герпесвирусных инфекций и иммунореабилитации Клинической больницы № 122, петербургский иммунолог с 50-летним опытом Валерий Исаков.

«Возможны повторные случаи заболевания, потому что все ОРЗ, к которым относится и коронавирус, могут спустя 3–4 месяца эпидемии давать повторный пик. Мы считаем от марта месяца. Март, апрель, май, потом ситуация будет легче. А осенью никто не исключает повторный всплеск коронавирусной инфекции», — заявил Исаков 20 апреля в эфире канала «Санкт-Петербург».

Смольный ранее предрек скорый рост заболеваемости, а Россия уверенно вошла в мировой топ-10 по приросту заболевших.

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Комментарии (6)

22ilves
ВСем придется выбирать. Шашечки или ехать. Спасаем до последнего цента (копейки) группу риска и сохраняем хорошее лицо или живем - работаем дальше как жили и работали , но в условиях перманетной короны и повышенной смертности среди группы риска.
izhak
Множество повторных волн рисовали ещё в самом начале пандемии. Как только ограничения снимаются, рост возвращается, снова карантин, и так несколько раз до 2022 года. Держать число больных на минимуме невозможно без их раннего выявления, а для этого нужно иметь возможность продолжительно массово выборочно тестировать всё население без разбора.

Есть моделирование, демонстрирующее, что даже максимально строгий карантин не делает жизнь после легче:
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/04/14/science.abb5793/
Плюс эффекты обнищания населения надо учитывать.
alexpv
о, классно, давайте продлим самоизоляцию до Нового 2021 года.
Те немногие кто доживут без работы и еды, точно не заболеют коронавирусом.))
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