Иммунолог с 50-летним стажем предупредил о повторном пике коронавируса
Северной столице стоит ждать второй волны коронавируса, считает руководитель кабинета герпесвирусных инфекций и иммунореабилитации Клинической больницы № 122, петербургский иммунолог с 50-летним опытом Валерий Исаков.
«Возможны повторные случаи заболевания, потому что все ОРЗ, к которым относится и коронавирус, могут спустя 3–4 месяца эпидемии давать повторный пик. Мы считаем от марта месяца. Март, апрель, май, потом ситуация будет легче. А осенью никто не исключает повторный всплеск коронавирусной инфекции», — заявил Исаков 20 апреля в эфире канала «Санкт-Петербург».
Смольный ранее предрек скорый рост заболеваемости, а Россия уверенно вошла в мировой топ-10 по приросту заболевших.
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