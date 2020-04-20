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20.04.2020 19:34
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«Мы все больны футболом и за «Зенит» умрём». Петербургские фанаты сняли клип на тему коронавируса

Болельщики футбольного клуба «Зенит» записали песню и сняли клип про любовь к команде с явными остылками к эпидемии коронавируса. Клип опубликован на сайте фанатского объединения «Ландскрона» в понедельник, 20 апреля.

В качестве основы для музыкального сопровождения взята песня петербургской группы «Сплин» — «Гандбол».

Напомним, что все спортивные соревнования в России приостановлены до 31 мая, включая Российскую премьер-лигу. После 22 туров лидирует «Зенит», опережая ближайших преследователей — «Локомотив» и «Краснодар» — на девять очков.

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Комментарии (5)

Киркор_Филиппов
А вот и не умрёте.
Dimitry Antonov
«Мы все больны футболом и за «Зенит» умрём».
Окажите, пожалуйста, такую небольшую милость.
Сделайте то, что обещаете.
Djnyana
-Ты - ВДВ?
-Возмжно..
-И.. - Заперся в своей.. - Квртире?
-Эй, будь ты Осторожна, в своих Ты утверждениях,
Жена!
-И что?
-Была бы ты не дурой - знала б,
Что я..
-Что ты?
-Да, я..
Да - ты..
Невольна мысль сия, - ничтожна.., кто тронет ВДВ неосторожно, тому - кранты.., а что - доя, дамы, - пройдёт.., как вирус.. - осторожно..
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