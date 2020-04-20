«Мы все больны футболом и за «Зенит» умрём». Петербургские фанаты сняли клип на тему коронавируса
Болельщики футбольного клуба «Зенит» записали песню и сняли клип про любовь к команде с явными остылками к эпидемии коронавируса. Клип опубликован на сайте фанатского объединения «Ландскрона» в понедельник, 20 апреля.
В качестве основы для музыкального сопровождения взята песня петербургской группы «Сплин» — «Гандбол».
Напомним, что все спортивные соревнования в России приостановлены до 31 мая, включая Российскую премьер-лигу. После 22 туров лидирует «Зенит», опережая ближайших преследователей — «Локомотив» и «Краснодар» — на девять очков.