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20.04.2020 19:29
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Путин и Мадуро обсудили борьбу с коронавирусом и цены на нефть

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро, сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждены вопросы, касающиеся борьбы с распространением пандемии коронавируса. Николас Мадуро выразил признательность за оказываемую российской стороной помощь, включающую поставку тест-систем», — говорится в сообщении.

Стороны также отметили важность принятия международным сообществом согласованных мер по борьбе с инфекцией, в том числе реализации выдвинутой Владимиром Путиным инициативы создания в период кризиса «зелёных коридоров» для поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий.

«При обмене мнениями по ситуации на мировом рынке нефти подчеркнуто большое значение достигнутой в рамках «ОПЕК-плюс» договоренности о согласованном снижении нефтедобычи», — отметили в Кремле.

Помимо этого, лидеры двух стран обсудили укрепление двустороннего партнерства, в первую очередь в торгово-экономической сфере.

«Подтверждена поддержка Россией усилий законных властей Венесуэлы по мирному урегулированию внутриполитических разногласий с опорой на общенациональный диалог. Акцентирована неприемлемость деструктивного внешнего вмешательства в венесуэльские дела», — отмечается в сообщении Кремля.

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Комментарии (13)

Dimitry Antonov
Шерочка с Машерочкой.
Кстати, для модератора в первую очередь, в этом нет ничего обидного.
Очень авторитетные филологи говорят: "Фразеологизм «шерочка с машерочкой» характеризует закадычных друзей, которые относятся друг к другу с неизменной нежностью и почтением".
SERGEY111
Значит в очередной раз Коляныч хочет поиметь российскую дурилку бесплатно .
Иван 2пырьев
- Ну как твои реагируют на нефть и корова вирус?
- Да воняют чего-то, митинги устраивают. А твои?
- Мои то же устраивают митинги... В комментах Яндекс Навигатора!
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