Путин и Мадуро обсудили борьбу с коронавирусом и цены на нефть

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро, сообщает пресс-служба Кремля.
«Обсуждены вопросы, касающиеся борьбы с распространением пандемии коронавируса. Николас Мадуро выразил признательность за оказываемую российской стороной помощь, включающую поставку тест-систем», — говорится в сообщении.
Стороны также отметили важность принятия международным сообществом согласованных мер по борьбе с инфекцией, в том числе реализации выдвинутой Владимиром Путиным инициативы создания в период кризиса «зелёных коридоров» для поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий.
«При обмене мнениями по ситуации на мировом рынке нефти подчеркнуто большое значение достигнутой в рамках «ОПЕК-плюс» договоренности о согласованном снижении нефтедобычи», — отметили в Кремле.
Помимо этого, лидеры двух стран обсудили укрепление двустороннего партнерства, в первую очередь в торгово-экономической сфере.
«Подтверждена поддержка Россией усилий законных властей Венесуэлы по мирному урегулированию внутриполитических разногласий с опорой на общенациональный диалог. Акцентирована неприемлемость деструктивного внешнего вмешательства в венесуэльские дела», — отмечается в сообщении Кремля.