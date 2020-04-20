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20.04.2020 18:58
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Боксеры подняли Иисуса Христа размером с девятиэтажный дом над городом в Свердловской области

Необычную акцию провела Федерация бокса Свердловской области в городе Каменске-Уральском. В понедельник, 20 апреля, спортсмены запустили воздушный шар с изображением Иисуса Христа. Основой для рисунка послужила икона «Христос Пантократор».

Видео запуска и полета шара изначально опубликовал на своей странице в инстаграме представитель Федерации бокса России в Екатеринбурге Михаил Кайгородов.

Как сообщает «Комсомольская правда», акция не была согласована с местными властями, но в пресс-службе мэрии Каменска-Уральского заявили, что «наказывать боксеров не за что».

Напомним, в начале апреля патриарх Московский и всея Руси Кирилл объехал Москву с иконой «Умиление» и молитвой «об избавлении от коронавируса».

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