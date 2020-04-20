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20.04.2020 16:48
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«Народная летучка» с Александром Горшковым: главный редактор «Фонтанки» проведёт встречу с читателями в Instagram

Главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков выйдет в эфир в Instagram, чтобы узнать, какие темы городской жизни больше всего волнуют читателей.

Перспективы жёсткого карантина в Петербурге? Нагрузки на систему здравоохранения? Ограничения в отношении горожан в условиях пандемии? Смотрите сегодня в прямом эфире официального Instagram-аккаунта «Фонтанки» в 17:00. Присоединяйтесь к трансляции, предлагайте темы и задавайте свои вопросы!

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Главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков @alexander.gorshkov выйдет в эфир в Instagram, чтобы узнать, какие темы городской жизни больше всего волнуют читателей. ⠀ Перспективы жёсткого карантина в Петербурге? Нагрузки на систему здравоохранения? Ограничения в отношении горожан в условиях пандемии? Смотрите сегодня в прямом эфире Instagram аккаунта «Фонтанки». ⠀ Присоединяйте к трансляции сегодня в 17-00, предлагайте темы и задавайте свои вопросы! #пандемия #санктпетербург #самоизоляция

Публикация от Фонтанка.ру (@fontankaru)

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