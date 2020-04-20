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20.04.2020 14:59
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Банк «Санкт-Петербург» кредитует закупку экспресс-тестов на коронавирус. Их уже испытывают в больницах Ленобласти

Банк «Санкт-Петербург» открыл кредитную линию на 400 млн рублей фармацевтической компании «БИОТЭК» на покупку инновационных экспресс-тестов для диагностики коронавируса. Об этом «Фонтанке» сообщили в банке в понедельник, 20 апреля.

Эксклюзивным дистрибьютором экспресс-теста Biozek Medical производства Нидерландов COVID-19 в России является Группа компаний «БИОТЭК». По данным компании, экспресс-тест имеет высокую чувствительность и позволяет обнаружить вирус в организме человека в течение 10 минут, точность результата при этом — не менее 92,9%.

Компания — производитель теста INZEK (Нидерланды) — один из мировых лидеров по разработке и производству диагностических и иммунодиагностических медицинских изделий категории In Vitro, с акцентом на лабораторное оборудование и индивидуальные тесты.

Этот тест по наличию определенных типов иммуноглобулина в капле крови показывает наличие в ней антител. То есть в том числе можно понять, что человек уже переболел. Пилотная партия составила около 8 тысяч упаковок на 30 тестов каждая, что позволит охватить более 240 тысяч человек. Тесты направили в различные медицинские учреждения, в том числе московские ГКБ № 67 и в больницу в Коммунарке, в Ленинградскую областную клиническую больницу, больницы Гатчины и Кингисеппа, Республики Коми. В частности, в Ленобласть поступило около 5 тысяч тестов.

Поставка тестов из Голландии, закупленных на кредитные средства, ожидается в ближайшее время — многое зависит от ситуации с границами и таможней.

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Комментарии (2)

ЮЛ8
А финансировать своих исследователей, своих производителей, свою страну - не выгодно?? Товарищ СТАЛИН знал рецепт повышения патриотизма!! Ах, Да!! Там же "партнеры", как же не подсобить им на восстановление ИХ экономики!!
dedmoroz_5e4d8827384c2
лучше бы вакцину профинансировал, что толку в этих тестах, кроме бабла на карман ... ах да , вакцина такой хороший проект закроет...
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