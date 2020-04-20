Бани в Забайкалье не закрывают, опасаясь эпидемии вшей

Меры против одной эпидемии могут привести к другой. Руководствуясь этим соображением, правительство Забайкальского края разрешило общественным баням работать в период самоизоляции.
Как пишет 20 апреля «Тайга.инфо», чиновники опасаются вспышки педикулеза. «Бани можно закрыть. Однако у нас многие живут в частном секторе, и у них существует потребность в общественных банях. Если нам сейчас и бани закрыть, то мы можем получить массовый педикулез», — сказал вице-премьер правительства Забайкалья Андрей Гурулёв.
Открытие парикмахерских объясняется проще — обращениями от граждан. «Нас одолели жалобами: «Где подстричься?» — цитирует слова вице-премьера ZabNews.
По состоянию на 20 апреля, в Забайкалье подтверждено 55 случаев заражения коронавирусом. За нарушение режима самоизоляции, по данным издания, на нарушителей составлены 1 тысяча 777 материалов и 861 протокол, более 2,5 тысячи человек могут заплатить штрафы до 30 тысяч рублей.
Ранее сообщалось о том, что в баню разрешили ходить жителям одного из новгородских посёлков.