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Кому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
20.04.2020 14:16
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Бани в Забайкалье не закрывают, опасаясь эпидемии вшей

Меры против одной эпидемии могут привести к другой. Руководствуясь этим соображением, правительство Забайкальского края разрешило общественным баням работать в период самоизоляции.

Как пишет 20 апреля «Тайга.инфо», чиновники опасаются вспышки педикулеза. «Бани можно закрыть. Однако у нас многие живут в частном секторе, и у них существует потребность в общественных банях. Если нам сейчас и бани закрыть, то мы можем получить массовый педикулез», — сказал вице-премьер правительства Забайкалья Андрей Гурулёв.

Открытие парикмахерских объясняется проще — обращениями от граждан. «Нас одолели жалобами: «Где подстричься?» — цитирует слова вице-премьера ZabNews.

По состоянию на 20 апреля, в Забайкалье подтверждено 55 случаев заражения коронавирусом. За нарушение режима самоизоляции, по данным издания, на нарушителей составлены 1 тысяча 777 материалов и 861 протокол, более 2,5 тысячи человек могут заплатить штрафы до 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось о том, что в баню разрешили ходить жителям одного из новгородских посёлков.

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Комментарии (3)

Киркор_Филиппов
Держать дистанцию 1,5 метра, со спины не заходить...
krasnonosov
Запускать в баню мыться только в противочумных, желтых костюмах.
mist
И правильно делают
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