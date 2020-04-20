Бани в Забайкалье не закрывают, опасаясь эпидемии вшей

Меры против одной эпидемии могут привести к другой. Руководствуясь этим соображением, правительство Забайкальского края разрешило общественным баням работать в период самоизоляции.

Как пишет 20 апреля «Тайга.инфо», чиновники опасаются вспышки педикулеза. «Бани можно закрыть. Однако у нас многие живут в частном секторе, и у них существует потребность в общественных банях. Если нам сейчас и бани закрыть, то мы можем получить массовый педикулез», — сказал вице-премьер правительства Забайкалья Андрей Гурулёв.