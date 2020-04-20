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20.04.2020 13:35
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«Рязань — столица славных ВДВ». В Сети появился клип о квартирах-«редутах» и борьбе с коронавирусом

В Рязани сочинили песню и записали клип о борьбе местных жителей с коронавирусом. Авторы призывают помнить о том, что вирус «не разнесётся здесь, как по миру», хотя бы потому, что «Рязань — столица славных ВДВ», там протирают поручни в автобусах, обрабатывают подъезды в защитных костюмах, а люди сидят в квартирах-«крепостях» и соглашаются «перетерпеть и переждать войну».

Ролик появился на YouTube накануне и стал популярным к 20 апреля. Каждое утверждение создатели подкрепили нарезкой из архивных кадров, а что-то досняли специально. Зритель наблюдает, как медики проверяют горожан, которые работают, учатся и общаются с коллегами только онлайн. Запись же того, как служащие ВДВ ломают кирпичи руками и отрабатывают боевые приёмы, авторы клипа, вероятно, вставили, чтобы показать, что именно такая судьба, по их мнению, в Рязани ждёт коронавирус.

«Один за всех и все за одного! Так нас учили наши прадеды и деды. Мы не забудем ничего и никого, когда пойдем под знаменем победы», — при этом заявляет голос за кадром. Фраза «коронавирус в Рязани не пройдёт» постоянно звучит в припеве. Квартиры создатели сравнивают с «редутами».

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Комментарии (2)

260738551
Дарвинизм в действии!
Величие Дарвина в том, что он понял, как происходит эволюция: возникают случайные изменения, а потом естественный отбор оставляет из них выгодные, игнорирует нейтральные и отсекает вредные.
srg000
Это что, стёб?
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