В Рязани сочинили песню и записали клип о борьбе местных жителей с коронавирусом. Авторы призывают помнить о том, что вирус «не разнесётся здесь, как по миру», хотя бы потому, что «Рязань — столица славных ВДВ», там протирают поручни в автобусах, обрабатывают подъезды в защитных костюмах, а люди сидят в квартирах-«крепостях» и соглашаются «перетерпеть и переждать войну».



Ролик появился на YouTube накануне и стал популярным к 20 апреля. Каждое утверждение создатели подкрепили нарезкой из архивных кадров, а что-то досняли специально. Зритель наблюдает, как медики проверяют горожан, которые работают, учатся и общаются с коллегами только онлайн. Запись же того, как служащие ВДВ ломают кирпичи руками и отрабатывают боевые приёмы, авторы клипа, вероятно, вставили, чтобы показать, что именно такая судьба, по их мнению, в Рязани ждёт коронавирус.