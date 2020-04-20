Впереди планеты всей. В Гонконге впервые за 6 недель не нашли больных коронавирусом

Органы здравоохранения специального административного района Китая констатируют, что впервые за шесть недель не было выявлено ни одного нового случая COVID-2019.

«Гонконг впервые за почти два месяца не сообщает о новых случаях заболевания», — сообщает 20 апреля South China Morning Post.

Из-за снижения случаев заболевания министерство здравоохранения китайского административного района решило отказаться от ежедневных совещаний, констатируя существенное улучшение ситуации.

Напомним, что в Гонконге зафиксировано 1026 больных коронавирусом, из которых более половины выздоровели.