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Кому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
20.04.2020 12:41
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Впереди планеты всей. В Гонконге впервые за 6 недель не нашли больных коронавирусом

Органы здравоохранения специального административного района Китая констатируют, что впервые за шесть недель не было выявлено ни одного нового случая COVID-2019.

«Гонконг впервые за почти два месяца не сообщает о новых случаях заболевания», — сообщает 20 апреля South China Morning Post.

Из-за снижения случаев заболевания министерство здравоохранения китайского административного района решило отказаться от ежедневных совещаний, констатируя существенное улучшение ситуации.

Напомним, что в Гонконге зафиксировано 1026 больных коронавирусом, из которых более половины выздоровели.

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Комментарии (2)

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lenten
1026 на весь Гонконг и 6 недель больше никого? Это как?
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