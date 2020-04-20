«Народное интервью»: задайте свой вопрос о коронавирусе врачу скорой помощи в прямом эфире «Фонтанки»

Основатель и главный врач частной скорой медицинской помощи CORIS Лев Авербах ответит на вопросы читателей в прямом эфире группы «Фонтанки» «ВКонтакте».



Медик находится на переднем крае борьбы с COVID-2019 в Петербурге. Оставить свой вопрос можно под постом с анонсом эфира на нашей странице в «ВКонтакте»

и в чате прямого эфира. Все о новом коронавирусе, о чем вы хотели спросить эксперта, — узнайте из первоисточника.



Эфир начнется в 12.30 и продлится час.