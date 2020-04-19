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19.04.2020 22:58
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«Кровь из меня хлестала фонтаном». Петербургский художник и хозяин башни на Пяти углах рассказал о нападении соседа

Дворовой конфликт из-за парковки разгорелся в центре Петербурга. Обитатель легендарной башни на Пяти углах пытался решить проблему творчески — с применением болгарки. Его сосед выступил традиционно — с кулаками.

О нападении соседа художник и фотограф, арендующий двухэтажную башню на Загородном, 11, Сергей Семкин рассказал в «Фейсбуке» 19 апреля. Неделю назад Семкин хотел въехать во двор на машине, чтобы выгрузить оборудование, но его встретили ворота на замке. Закрыть территорию от лишнего транспорта решил сосед, он же «крепкий жлоб» и «человек из 90-х». Разрешать проезд местный житель не собирался и ключ не дал. Тогда художник вооружился болгаркой и в угрожающей позе встал во дворе. Сосед на это не купился. Замок пришлись пилить. Закончив процедуру, Семкин стал подниматься к себе в мастерскую, на лестнице его уже поджидал противник.

«Неожиданно из-за угла сверху нанес мне удар ногой в голову. Я практически потерял сознание, обмяк на пол, а в это время он начал наносить мне очень мощные удары по телу и голове. Я понял, что он меня сейчас убьет, поэтому снизу, наотмашь, нанес ему пару-тройку ответных ударов по башке. Это дало мне возможность подняться на ноги. Он не унимался, продолжал меня бить, но мне удавалось как-то защищаться, прижав его к стене, кровь из меня хлестала фонтаном», — написал он.

В процесс вмешалась жена обидчика, которая схватила Семкина сзади, но ему «удалось стряхнуть» оппонентов. Добивать противника «в партере» художник не стал. «В моей молодости лежачего бить не полагалось», — отмечает он. Агрессора якобы спугнул незнакомец, вошедший в парадную.

Фото: facebook.com/sergei.semkin

Семкин вызвал полицию и написал заявление. В травмпункте у него сняли побои и диагностировали сотрясение мозга. По его словам, сосед взял курс на войну со всеми художниками, которые обитают в мансарде дома.

Художник и фотограф Сергей Семкин снимает двухэтажную башню на Пяти углах с 2007 года. Семкин также является руководителем магазина рок-атрибутики «Castle Rock».

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Комментарии (12)

hal9000
Ненужны им эти квартиры..в центре..это провинция..в купчино их отправляйте..кудрово ..мурино.. шушары..гастролеры чертовы
260973241
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Kabanchik
Вот, что значит написал без адвоката. Граждане, какие удары в ответ? При нападении мы только уклоняемся, уворачиваемся, закрываемся руками от ударов и чисто случайно задеваем нападающего.
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