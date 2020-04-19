О нападении соседа художник и фотограф, арендующий двухэтажную башню на Загородном, 11, Сергей Семкин рассказал в «Фейсбуке» 19 апреля. Неделю назад Семкин хотел въехать во двор на машине, чтобы выгрузить оборудование, но его встретили ворота на замке. Закрыть территорию от лишнего транспорта решил сосед, он же «крепкий жлоб» и «человек из 90-х». Разрешать проезд местный житель не собирался и ключ не дал. Тогда художник вооружился болгаркой и в угрожающей позе встал во дворе. Сосед на это не купился. Замок пришлись пилить. Закончив процедуру, Семкин стал подниматься к себе в мастерскую, на лестнице его уже поджидал противник.

«Неожиданно из-за угла сверху нанес мне удар ногой в голову. Я практически потерял сознание, обмяк на пол, а в это время он начал наносить мне очень мощные удары по телу и голове. Я понял, что он меня сейчас убьет, поэтому снизу, наотмашь, нанес ему пару-тройку ответных ударов по башке. Это дало мне возможность подняться на ноги. Он не унимался, продолжал меня бить, но мне удавалось как-то защищаться, прижав его к стене, кровь из меня хлестала фонтаном», — написал он.

В процесс вмешалась жена обидчика, которая схватила Семкина сзади, но ему «удалось стряхнуть» оппонентов. Добивать противника «в партере» художник не стал. «В моей молодости лежачего бить не полагалось», — отмечает он. Агрессора якобы спугнул незнакомец, вошедший в парадную.