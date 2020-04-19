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Петербуржцам с коронавирусом можно лечиться дома

Кому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
19.04.2020 20:29
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Смольный разрешил петербуржцам с коронавирусом лечиться дома

Пациенты, у которых коронавирус проходит в лёгкой форме, смогут проходить лечение дома. Соответствующее распоряжение издал комитет здравоохранения Смольного 19 апреля.

«Показаниями к госпитализации являются состояние больного средней тяжести или тяжелое, лихорадка выше 38 градусов, жалобы на одышку и нехватку воздуха, возраст от 0 до 3 лет или старше 65 лет, беременность, ряд хронических заболеваний (артериальная гипертония, сахарный диабет, сердечная недостаточность), невозможность изоляции при проживании с лицами групп риска. Остальных больных по желанию можно оставить для прохождения лечения дома», — уточнили в комитете.

Каждый вызов на амбулаторный случай ОРВИ будет рассматриваться как возможный COVID-19. В первые 8 дней заболевания обеспечивается ежедневный контакт медработника с пациентом по телефону или посредством видеосвязи для сбора сведений о состоянии больного и принятия оперативного решения о необходимости госпитализации.

Также в Петербурге стала возможна выписка из стационара пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией с легким течением. Лечение на дому невозможно для следующих групп населения: возраст от 0 до 3 лет и старше 65 лет, беременных и проживающих с людьми из группы риска. В остальных случаях решение принимается на основе клинических данных больных.

В Москве амбулаторное лечение пациентов с коронавирусом в лёгкой форме разрешили в конце марта.

По последним данным, в Петербурге подтверждён COVID-19 у 1760 человек, восемь пациентов скончались, 239 выписаны.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

260657101
Госпитализация на удаленке. С учетом последних данных из США, что применение ИВЛ скорее может вредить чем помогать, а эффективных лекарств , кроме парацетамола, как не было так и нет, единственное что может дать госпитализация, это кислородная трубка в нос.
alexadmin
Очень здравая новость, если бы только не задняя мысль, что место в больницах стало заканчиваться...
Wadim_
Лечение по скайпу, гг)
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