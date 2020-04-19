Смольный разрешил петербуржцам с коронавирусом лечиться дома

«Показаниями к госпитализации являются состояние больного средней тяжести или тяжелое, лихорадка выше 38 градусов, жалобы на одышку и нехватку воздуха, возраст от 0 до 3 лет или старше 65 лет, беременность, ряд хронических заболеваний (артериальная гипертония, сахарный диабет, сердечная недостаточность), невозможность изоляции при проживании с лицами групп риска. Остальных больных по желанию можно оставить для прохождения лечения дома», — уточнили в комитете.

Пациенты, у которых коронавирус проходит в лёгкой форме, смогут проходить лечение дома. Соответствующее распоряжение издал комитет здравоохранения Смольного 19 апреля.

Каждый вызов на амбулаторный случай ОРВИ будет рассматриваться как возможный COVID-19. В первые 8 дней заболевания обеспечивается ежедневный контакт медработника с пациентом по телефону или посредством видеосвязи для сбора сведений о состоянии больного и принятия оперативного решения о необходимости госпитализации.

Также в Петербурге стала возможна выписка из стационара пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией с легким течением. Лечение на дому невозможно для следующих групп населения: возраст от 0 до 3 лет и старше 65 лет, беременных и проживающих с людьми из группы риска. В остальных случаях решение принимается на основе клинических данных больных.

В Москве амбулаторное лечение пациентов с коронавирусом в лёгкой форме разрешили в конце марта.

По последним данным, в Петербурге подтверждён COVID-19 у 1760 человек, восемь пациентов скончались, 239 выписаны.