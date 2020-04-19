В пасхальную ночь петербуржец умер от ножевого ранения. Его ударила жена
Семейный вечер закончился летальным исходом в Красносельском районе Петербурга. Жена отбилась от мужа с помощью ножа.
Как стало известно «Фонтанке», за час до полуночи 18 апреля скорую вызвали к 169 дому на проспекте Ветеранов. Из квартиры госпитализировали 31-летнего мужчину с ножевым ранением шеи. Врачи оценили его состояние как тяжёлое. Через два часа он скончался.
Полицейские задержали 29-летнюю супругу погибшего. По её словам, вечер с мужем они проводили на кухне вместе с алкоголем. Беседа переросла в конфликт. Чтобы его решить, жена схватила нож и ударила им своего оппонента.
В отношении дамы составлен административный протокол о мелком хулиганстве. «Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти.
Пара воспитывала четырёхлетнего сына. В социальных сетях родители демонстрируют фотографии с дружным семейным бытом. Под присмотр социальных служб они не попадали.