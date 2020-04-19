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19.04.2020 13:10
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В пасхальную ночь петербуржец умер от ножевого ранения. Его ударила жена

Семейный вечер закончился летальным исходом в Красносельском районе Петербурга. Жена отбилась от мужа с помощью ножа.

Как стало известно «Фонтанке», за час до полуночи 18 апреля скорую вызвали к 169 дому на проспекте Ветеранов. Из квартиры госпитализировали 31-летнего мужчину с ножевым ранением шеи. Врачи оценили его состояние как тяжёлое. Через два часа он скончался.

Полицейские задержали 29-летнюю супругу погибшего. По её словам, вечер с мужем они проводили на кухне вместе с алкоголем. Беседа переросла в конфликт. Чтобы его решить, жена схватила нож и ударила им своего оппонента.

В отношении дамы составлен административный протокол о мелком хулиганстве. «Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Пара воспитывала четырёхлетнего сына. В социальных сетях родители демонстрируют фотографии с дружным семейным бытом. Под присмотр социальных служб они не попадали.

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Комментарии (15)

Dimitry Antonov
После того, как Фонтанку отожгли напалмом, эта жёлтая новость об обычном бытовом убийстве, коих всегда хватало, становится коронным номером издательства.
Кстати, Фонтанка, куда исчезли все мои комментарии? Почему у меня в профиле постоянно число комментариев - 0?
Анна Эстедт
Люди с психическими отклонениями имеют тенденцию выбирать себе пару с такими же отклонениями. Муж и жена - одна Сатана!
Sfinx
Любителям говорить, что женщина ни за что не отвечает, лучше почитать
https://meduza.io/feature/2017/12/27/on-tebya-tolko-golovoy-o-stenku-bil-a-ty-ego-nozhom-porezala
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