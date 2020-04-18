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18.04.2020 21:28
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«Я ловлю здесь с трёхлетнего возраста». Петербургские любители корюшки стоически переносят рейды Рыбоохраны и не пасуют перед коронавирусом

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Любителей корюшки в Петербурге не может остановить ни коронавирус, ни Рыбоохрана, ни ветер с дождём. Горожане со снастями массово выходят к Литейному мосту на Арсенальную набережную. Корреспондент «Фонтанки» понаблюдал за традиционным процессом.

Пятничным вечером 17 апреля у Литейного моста было немноголюдно. Компанию рыбакам составили сотрудники Северо-Западного территориального управления Росрыболовства и полиция. Они пытались вежливо разъяснить собравшимся, что ловить корюшку с набережных Невы (за исключением Свердловской набережной) можно только на удочку. А многие орудовали «пауками». Некоторые вняли разъяснениям, те, кто разбавил процесс рыбалки алкоголем, оказались не такими сговорчивыми. Но в итоге стороны разошлись мирно. Проверяющие забрали несколько брошенных снастей.

Как только инспекторы уехали, некоторые рыбаки вернулись на пост. «Они свои законы на ходу выдумывают, а я здесь с уже сорок лет ловлю, с трехлетнего возраста» — объяснил свою позицию упрямый горожанин.

Корреспондент «Фонтанки» доехал и до Свердловской набережной, где разрешено ловить «пауками» размером метр на метр. Там двое мужчина грустно разбирали снасть со словами «Здесь ничего нет».

Сегодня днём на Арсенальной набережной наблюдалось скопление рыбаков, которые несмотря на дождь и ветер ловко орудовали «пауками». Петербуржцы ожидают визит Рыбоохраны к ночи, потому что инспекторы выходят на ловлю нарушителей, когда город засыпает.

Сезон корюшки в Петербурге начался в середине марта.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (26)

_DH_
А вот еще раков из Ленты наверняка всякими мерчендайзерами откармливают.
Rokki
Действительно, после блокады продавалась крупная, жирная корюшка. На Ладоге, на дороге Жизни, уходило под лёд множество грузовиков с людьми. Моя бабушка и тётя купили эту корюшку и съели. Когда соседка по коммунальной квартире сказала им, чем питалась эта корюшка, тетю вырвало.
Анна Эстедт
Разве корюшка не ассоциируется с блокадой, когда в оттепель стали видны тела в реке, объеденные корюшкой?!
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