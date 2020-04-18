Любителей корюшки в Петербурге не может остановить ни коронавирус, ни Рыбоохрана, ни ветер с дождём. Горожане со снастями массово выходят к Литейному мосту на Арсенальную набережную. Корреспондент «Фонтанки» понаблюдал за традиционным процессом.

Пятничным вечером 17 апреля у Литейного моста было немноголюдно. Компанию рыбакам составили сотрудники Северо-Западного территориального управления Росрыболовства и полиция. Они пытались вежливо разъяснить собравшимся, что ловить корюшку с набережных Невы (за исключением Свердловской набережной) можно только на удочку. А многие орудовали «пауками». Некоторые вняли разъяснениям, те, кто разбавил процесс рыбалки алкоголем, оказались не такими сговорчивыми. Но в итоге стороны разошлись мирно. Проверяющие забрали несколько брошенных снастей.