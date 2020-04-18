«Я ловлю здесь с трёхлетнего возраста». Петербургские любители корюшки стоически переносят рейды Рыбоохраны и не пасуют перед коронавирусом
Любителей корюшки в Петербурге не может остановить ни коронавирус, ни Рыбоохрана, ни ветер с дождём. Горожане со снастями массово выходят к Литейному мосту на Арсенальную набережную. Корреспондент «Фонтанки» понаблюдал за традиционным процессом.
Пятничным вечером 17 апреля у Литейного моста было немноголюдно. Компанию рыбакам составили сотрудники Северо-Западного территориального управления Росрыболовства и полиция. Они пытались вежливо разъяснить собравшимся, что ловить корюшку с набережных Невы (за исключением Свердловской набережной) можно только на удочку. А многие орудовали «пауками». Некоторые вняли разъяснениям, те, кто разбавил процесс рыбалки алкоголем, оказались не такими сговорчивыми. Но в итоге стороны разошлись мирно. Проверяющие забрали несколько брошенных снастей.
Как только инспекторы уехали, некоторые рыбаки вернулись на пост. «Они свои законы на ходу выдумывают, а я здесь с уже сорок лет ловлю, с трехлетнего возраста» — объяснил свою позицию упрямый горожанин.
Корреспондент «Фонтанки» доехал и до Свердловской набережной, где разрешено ловить «пауками» размером метр на метр. Там двое мужчина грустно разбирали снасть со словами «Здесь ничего нет».
Сегодня днём на Арсенальной набережной наблюдалось скопление рыбаков, которые несмотря на дождь и ветер ловко орудовали «пауками». Петербуржцы ожидают визит Рыбоохраны к ночи, потому что инспекторы выходят на ловлю нарушителей, когда город засыпает.
Сезон корюшки в Петербурге начался в середине марта.