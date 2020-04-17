«Захват ГИБДД, паника!» В Петербурге снова выследили полицейского с неучтенной наличностью
В Петербурге сотрудники ГУ МВД нагрянули в отдел ГИБДД Красногвардейского района. Их появление вызвало ошеломляющий эффект, хотя интересовались оперативники карманами лишь одного инспектора.
Как стало известно «Фонтанке», коллектив управления собственной безопасности главка вечером 17 апреля решительно вторгся в вотчину красногвардейских гаишников на улице Коммуны, блокировал работу отдела ГИБДД и принялся за осмотр кабинетов. Упаднические настроения инспекторов передавались онлайн в мессенджеры друзей. Переполох, паника, захват, обыски - смысловой ряд был такой, если опустить нецензурную лексику.
Сотрудники собственной безопасности искали инспектора по розыску, который, по их мнению, получил 15 тысяч рублей от сбежавшего с места ДТП петербуржца. Назначение этих денег - если они вообще были - пока непонятно. Уголовное дело еще не возбуждали, слово «взятка» в документах не прописана, обыск в ОГИБДД Красногвардейского района не проводился. Оперативники ограничились осмотром помещений.
Накануне собственная безопасность главка задержала подполковника петербургской ГИБДД. Командир 1-го батальона Константин Корой, по версии следствия, причастен к даче взятки сослуживцу.