Джессика Ульрика Меир, астронавтка США и первая космонавтка Швеции (так считают её скандинавские соотечественники из-за двойного гражданства покорительницы космоса), которая вернулась с МКС на Землю вместе с Олегом Скрипочкой и американцем Эндрю Морганом, призналась, что пришла в шок от происходящего на планете, охваченной пандемией.

"Мы вернулись на другую планету, но она остается впечатляющей", - сказала Меир на своей странице в Twitter.

Из-за пандемии коронавируса спасатели и врачи встретили приземлившийся в Казахстане экипаж в масках и перчатках. Из-за ограничений экипаж пришлось доставлять на вертолетах на Байконур, а затем Меир и Морган несколько часов добирались на реанимобилях в Кызылорду, где их ждал самолет НАСА для отправки в США. Все космонавты помещены в двухнедельный карантин после 204-суточного полёта.

