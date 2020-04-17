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17.04.2020 23:05
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"Вернулись на другую планету". Астронавтка Меир призналась, что в шоке от пандемии

Джессика Ульрика Меир, астронавтка США и первая космонавтка Швеции (так считают её скандинавские соотечественники из-за двойного гражданства покорительницы космоса), которая вернулась с МКС на Землю вместе с Олегом Скрипочкой и американцем Эндрю Морганом, призналась, что пришла в шок от происходящего на планете, охваченной пандемией.

"Мы вернулись на другую планету, но она остается впечатляющей", - сказала Меир на своей странице в Twitter.

Из-за пандемии коронавируса спасатели и врачи встретили приземлившийся в Казахстане экипаж в масках и перчатках. Из-за ограничений экипаж пришлось доставлять на вертолетах на Байконур, а затем Меир и Морган несколько часов добирались на реанимобилях в Кызылорду, где их ждал самолет НАСА для отправки в США. Все космонавты помещены в двухнедельный карантин после 204-суточного полёта.

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