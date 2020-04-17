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17.04.2020 19:24
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Замглавы МЧС по Петербургу: Введение режима ЧС в городе приведет к дополнительному нагнетанию обстановки

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал, чем грозит введение режима чрезвычайной ситуации в Северной столице.

«В случае введения ЧС правительство получает дополнительные полномочия вводить очень жесткие меры по ограничению прав как физических, так и юридических лиц. Например, ограничение граждан на перемещение, ограничение на въезд и выезд из города, введение карточной системы продажи продовольственных товаров, принудительный досмотр транспортных средств, мобилизация любых ресурсов организаций, в том числе частных, и так далее», — заявил он 17 апреля в эфире канала «Санкт-Петербург».

По его мнению, введение режима не решит проблем.

«Говорить, что введение режима ЧС — это лекарство от всех проблем, неправильно — это ошибочное мнение. Это повлечет за собой дополнительное нагнетание обстановки и дополнительные запреты и ограничения для граждан», — отметил Титенок.

Напомним, что число заболевших в Петербурге перевалило за полторы тысячи. За сутки обнаружено 424 новых случая заболевания Сovid-19. Вчера за день было всего 154.

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Комментарии (14)

OldObyvatel
Да нет у них ресурсов для обеспечения полноценного режима ЧС. Все разворовали и кормить запертое в четырех стенах население они не смогут. Отсюда и незаконные "каникулы", "самоизоляция", попытка переложить тяжесть карантина на плечи бизнеса и самого населения.
Конечно, система еще способна отравить жизнь: полицейские, действующие как оккупанты, судьи, не воспринимающие доводы защиты, прокуроры, пораженные нравственной и правовой глухотой...
Реакция режима понятна, они пытаются переложить ответственность на нижние ветви власти, отвести удар от себя, перекинув его на полицейских и судей, чтобы при случае объяснить: "Да, дураки!"
Маришенька
Титёночек! Умница!
Хоть у кого-то разум прорезался.
SERGEY111
Складно звонит мчэсовец т к знает что если ситуация выйдет из под контроля то у него нету своего джета под парами .
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