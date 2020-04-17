Замглавы МЧС по Петербургу: Введение режима ЧС в городе приведет к дополнительному нагнетанию обстановки

«В случае введения ЧС правительство получает дополнительные полномочия вводить очень жесткие меры по ограничению прав как физических, так и юридических лиц. Например, ограничение граждан на перемещение, ограничение на въезд и выезд из города, введение карточной системы продажи продовольственных товаров, принудительный досмотр транспортных средств, мобилизация любых ресурсов организаций, в том числе частных, и так далее», — заявил он 17 апреля в эфире канала «Санкт-Петербург».

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал, чем грозит введение режима чрезвычайной ситуации в Северной столице.

По его мнению, введение режима не решит проблем.



«Говорить, что введение режима ЧС — это лекарство от всех проблем, неправильно — это ошибочное мнение. Это повлечет за собой дополнительное нагнетание обстановки и дополнительные запреты и ограничения для граждан», — отметил Титенок.



Напомним, что число заболевших в Петербурге перевалило за полторы тысячи. За сутки обнаружено 424 новых случая заболевания Сovid-19. Вчера за день было всего 154.

