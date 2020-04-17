Смольный на фоне коронавируса сокращает ассигнования на школы. Районы просят директоров не набирать новых учителей

Районные администрации направляют в подведомственные им школы письма с предложениями по сокращению расходов. Их просят оптимизировать штатное расписание и сократить внеурочную работу.

Как стало известно «Фонтанке» 17 апреля, такие письма, в частности, разослала администрация Калининского района. Чиновники рекомендуют оптимизировать штатное расписание и конкретизировать использование надбавочных коэффициентов за дополнительную работу (с учетом установления региональных и федеральных доплат за классное руководство по 5 тысяч). Кроме того, надо будет утвердить новый учебный план 2020–2021 годов, сократив внеурочную деятельность до 5 часов на класс.



Все средства, сэкономленные на проведении конкурсных процедур (по ремонту или поставке нового оборудования), должны идти на оплату труда. Кроме того, рекомендуется сократить услуги по дополнительному образованию без уменьшения охвата детей — то есть укрупнить группы, сократив их количество.

В самой администрации подтвердили факт направления писем. Сокращение субсидий на выполнение государственного задания бюджетных и автономных учреждений необходимо, чтобы зарезервировать средства на противодействия распространению коронавируса. Бюджет отрасли образования района на 2020 год секвестирован на 789 млн рублей, сообщили в администрации (общий действующий бюджет района — 15,26 млрд. — Прим. ред.).

Самый интригующий пункт — «оптимизация штатного расписания» — чиновники разъясняют без драмы. «Она предполагает приостановку вакантных ставок без сокращения работников учреждений, — подчеркивают в районе. — Решение о проведении оптимизации принимает руководитель образовательного учреждения, исходя из ситуации и наличия возможностей штатного расписания. Увольнение сотрудников, в особенности педагогических работников, не допускается. В настоящее время в администрации проходят консультации с руководителями образовательных учреждений, в районе их 152. Консультации продлятся до 25 апреля 2020 года».

