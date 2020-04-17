Замглавы Совбеза РФ Медведев о демократии после коронавируса: «Это будет демократия, которая прошла испытание на прочность пандемией»
Наши представления о демократии изменятся после завершения пандемии коронавируса. Об этом в интервью РИА Новости 17 апреля заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Вне всякого сомнения, демократия останется, но это будет демократия, которая уже прошла испытание на прочность пандемией. Как и мир будет уже несколько иным, так и наши представления о демократии. Это не застывшее целое, не что-то раз и навсегда данное, это не только классические каноны, это некое развитие», — подчеркнул Медведев в ответ на вопрос о том, верит ли он в демократию после пандемии.
«Но самое главное сейчас — это нам ее все-таки преодолеть», — уточнил зампред Совбеза РФ.
Напомним, ранее Медведев заявил, что ситуация с коронавирусом может потребовать принятия более жестких ограничений, чем сейчас.