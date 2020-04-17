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17.04.2020 18:04
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Замглавы Совбеза РФ Медведев о демократии после коронавируса: «Это будет демократия, которая прошла испытание на прочность пандемией»

Наши представления о демократии изменятся после завершения пандемии коронавируса. Об этом в интервью РИА Новости 17 апреля заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Вне всякого сомнения, демократия останется, но это будет демократия, которая уже прошла испытание на прочность пандемией. Как и мир будет уже несколько иным, так и наши представления о демократии. Это не застывшее целое, не что-то раз и навсегда данное, это не только классические каноны, это некое развитие», — подчеркнул Медведев в ответ на вопрос о том, верит ли он в демократию после пандемии.

«Но самое главное сейчас — это нам ее все-таки преодолеть», — уточнил зампред Совбеза РФ.

Напомним, ранее Медведев заявил, что ситуация с коронавирусом может потребовать принятия более жестких ограничений, чем сейчас.

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Комментарии (14)

Абвгдеёж
У них там некому заткнуть ему фонтан?
WuhanRockCafe
То есть вместо обещанной народу новой Конституции будет, значит, новая демократия.
Dimitry Antonov
Продолжает "отливать в граните". Или заболел и бредит.
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