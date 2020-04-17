Группа компаний «Возрождение» перевела 2,5 млн рублей петербургской больнице №40 на ремонт аппаратов ИВЛ
Как подтвердили «Фонтанке» в петербургской компании «Интелмед», 17 апреля там приступили к ремонту аппаратов искусственной вентиляции легких, которые были в неисправном состоянии и поступили из Городской больницы №40 Курортного района. Два с половиной миллиона рублей нашла дорожно-строительная компания «Возрождение».
На вопрос нашего издания, почему они перевели нужную сумму именно в 40-ю больницу, генеральный директор группы компаний «Возрождение» Максим Яровой ответил: «Это не наше решение. Мы спросили мнения комитета по здравоохранению Петербурга. Им же точно виднее, где чего не хватает и в какой последовательности нужно помогать».
Владелец «Возрождения» Игорь Букато тоже прокомментировал. Но он коснулся редкого для бизнесменов вопроса этики. Об этом вы можете прочитать у наших коллег на 47news.
АО ПО «Возрождение» бизнесмена Игоря Букато — взрослый игрок на рынке строительных подрядов Петербурга и области. Последний крупный проект — развязка ЗСД на пересечении с Шуваловским проспектом за 4,1 млрд руб. «Возрождение» будет строить и развязку Московского шоссе с Дунайским проспектом за 8,1 млрд.