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17.04.2020 17:08
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Группа компаний «Возрождение» перевела 2,5 млн рублей петербургской больнице №40 на ремонт аппаратов ИВЛ

Как подтвердили «Фонтанке» в петербургской компании «Интелмед», 17 апреля там приступили к ремонту аппаратов искусственной вентиляции легких, которые были в неисправном состоянии и поступили из Городской больницы №40 Курортного района. Два с половиной миллиона рублей нашла дорожно-строительная компания «Возрождение».

На вопрос нашего издания, почему они перевели нужную сумму именно в 40-ю больницу, генеральный директор группы компаний «Возрождение» Максим Яровой ответил: «Это не наше решение. Мы спросили мнения комитета по здравоохранению Петербурга. Им же точно виднее, где чего не хватает и в какой последовательности нужно помогать».

Владелец «Возрождения» Игорь Букато тоже прокомментировал. Но он коснулся редкого для бизнесменов вопроса этики. Об этом вы можете прочитать у наших коллег на 47news.

АО ПО «Возрождение» бизнесмена Игоря Букато — взрослый игрок на рынке строительных подрядов Петербурга и области. Последний крупный проект — развязка ЗСД на пересечении с Шуваловским проспектом за 4,1 млрд руб. «Возрождение» будет строить и развязку Московского шоссе с Дунайским проспектом за 8,1 млрд.

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Комментарии (2)

260809001
нда уж... Игорь Владимирович, что-то в лесу помёрло?... )))
260638651
Похвально. Но! Как вчера сказал доктор Комаровский - для правильной диагностики и терапии (в том числе с использованием аппаратов ИВЛ) жизненно необходимо делать компьютерную томографию. И вот как раз компьютерные томографы - это то, на чём следует сосредоточиться, потому что если использовать ИВЛ наобум, то можно только навредить.
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