Группа компаний «Возрождение» перевела 2,5 млн рублей петербургской больнице №40 на ремонт аппаратов ИВЛ

Как подтвердили «Фонтанке» в петербургской компании «Интелмед», 17 апреля там приступили к ремонту аппаратов искусственной вентиляции легких, которые были в неисправном состоянии и поступили из Городской больницы №40 Курортного района. Два с половиной миллиона рублей нашла дорожно-строительная компания «Возрождение».



На вопрос нашего издания, почему они перевели нужную сумму именно в 40-ю больницу, генеральный директор группы компаний «Возрождение» Максим Яровой ответил: «Это не наше решение. Мы спросили мнения комитета по здравоохранению Петербурга. Им же точно виднее, где чего не хватает и в какой последовательности нужно помогать».

