Глава КГА Владимир Григорьев: «Переоценить значение Охтинского мыса в градостроительном плане невозможно»

В Петербурге осталось две площадки, по которым надо принять взвешенные градостроительные решения: арт-парк «Тучков буян» с театром Эйфмана и Охтинский мыс. Об этом заявил главный архитектор Петербурга, председатель Комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев 17 апреля на онлайн-дискуссии «Архитектурные альтернативы для Охтинского мыса», организованной РБК.

В дискуссии приняли участие представители архитектурной общественности города. По словам Григорьева, сначала было бы неплохо понять меру публичности и закрытости, которая должна и может быть в таком проекте. «Я не очень люблю понятие градостроительных ошибок, которое появилось в обиходе, об этом должны судить потомки, но если здесь мы сделаем что-то не то, это будет серьезная градостроительная ошибка», — отметил он.



Напомним, что в марте компания «Газпром нефть» провела закрытый архитектурный конкурс концепций строительства новой штаб-квартиры компании на Охте. В ходе конкурса было определено четыре финалиста и одна из концепций — авторства Nikken Sekkei — была названа победителем. Во время онлайн-дискуссии ее презентовал участникам главный исполнительный директор компании Nikken Sekkei Фади Джабри. Главный архитектор отметил, что ему стала более понятна сама идея этого проекта. «Если этот проект состоится в таком виде, как презентован, то это будет неплохо», — отметил он. Также Владимир Григорьев выразил надежду, что концепция будет дорабатываться, так как это место общественное, значимое, и градостроительные действия должны быть тоже открытыми и значимыми. Также необходимо оценить, как будет функционировать это пространство с точки зрения транспорта и доступности для людей, как заживет район вокруг после реализации проекта.

Владимир Григорьев подчеркнул, что обычно в городах на набережных строят общественно значимые здания, если они необходимы городу: в Копенгагене и Осло — театр, в Париже — национальная библиотека, в Амстердаме — музей. В Петербурге же строится офисное здание практически напротив Смольного. «Мне кажется, что это пространство должно быть общественным — и общественная часть должна быть не просто на крыше здания или на лужайке перед ним», — подчеркнул он.

