Семья белоруких гиббонов в Ленинградском зоопарке перезимовала в закрытом вольере, и в последние дни их начали понемногу выпускать в открытый, пока на улице тепло. Детёныши реагируют бурно: катаются на верёвках, кувыркаются в траве и играют в догонялки. Видеозапись обезьяньих забав, так похожих на игры человеческих детей, зоопарк выложил 17 апреля в своём Instagram .

«Самоизоляция» обитателей зоопарка в клетках не связана с коронавирусом, но сейчас мы можем особенно остро посочувствовать им. И позавидовать — в тех случаях, когда возможностей у них больше, чем у многих людей.

Как рассказали «Фонтанке» в зоопарке, в этой дружной семье два ребёнка: Тесей и Эллина, больше всего бесятся именно они. Родители, Персей и Габина, ведут себя спокойно и снисходительно приглядывают за малышами. Имена у всех гиббонов-петербуржцев по традиции греческие.



Гиббоны не только спортивные, но и музыкальные — любят петь песни. Например, у них есть специальная семейная песня, которой они обозначают свою территорию. Каждое утро кто-то из обезьян заводит её, другие подхватывают, и весь зоопарк слушает «концерт».



Казалось бы, сама по себе жизнь животных с введением в городе режима самоизоляции не изменилась, но на самом деле они стали скучать, отмечают сотрудники зоопарка. Звери привыкли к посетителям: мы смотрим на них, а они на нас, толпы проходящих мимо людей для них — как будто телевизор. А теперь его выключили. Поэтому они, как и мы, очень ждут, когда всё вернётся на круги своя.

