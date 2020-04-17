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17.04.2020 16:34
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Когда впору завидовать обезьянкам: зоопарк показал, как гиббоны радуются тому, что их выпустили погулять

Скриншот из&nbsp;<a href="https://www.instagram.com/spbzoopark/" class="_">instagram.com/spbzoopark</a>
Скриншот из instagram.com/spbzoopark

«Самоизоляция» обитателей зоопарка в клетках не связана с коронавирусом, но сейчас мы можем особенно остро посочувствовать им. И позавидовать — в тех случаях, когда возможностей у них больше, чем у многих людей.

Семья белоруких гиббонов в Ленинградском зоопарке перезимовала в закрытом вольере, и в последние дни их начали понемногу выпускать в открытый, пока на улице тепло. Детёныши реагируют бурно: катаются на верёвках, кувыркаются в траве и играют в догонялки. Видеозапись обезьяньих забав, так похожих на игры человеческих детей, зоопарк выложил 17 апреля в своём Instagram.

Как рассказали «Фонтанке» в зоопарке, в этой дружной семье два ребёнка: Тесей и Эллина, больше всего бесятся именно они. Родители, Персей и Габина, ведут себя спокойно и снисходительно приглядывают за малышами. Имена у всех гиббонов-петербуржцев по традиции греческие.

Гиббоны не только спортивные, но и музыкальные — любят петь песни. Например, у них есть специальная семейная песня, которой они обозначают свою территорию. Каждое утро кто-то из обезьян заводит её, другие подхватывают, и весь зоопарк слушает «концерт».

Казалось бы, сама по себе жизнь животных с введением в городе режима самоизоляции не изменилась, но на самом деле они стали скучать, отмечают сотрудники зоопарка. Звери привыкли к посетителям: мы смотрим на них, а они на нас, толпы проходящих мимо людей для них — как будто телевизор. А теперь его выключили. Поэтому они, как и мы, очень ждут, когда всё вернётся на круги своя.

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Комментарии (7)

Djnyana
Всем.., всем конечно хочется, чтобы Наш(детей имею ввиду) Ленинградский Зоопарк был.. - огромным, чтобы милые животные чувствовали себя в Зоопарке, как в.. Раю! Но это, жаль, недостижимо. Тут я почти соглашусь с Невзоровым, нельзя эксплуатировать братьев своих, но.. - где та граница, где - свои, а где - не свои братья меньшие или большие? ) Формально, можно, конечно сказать, вот - Любовь и есть та Граница! ) Я - люблю животных, потому что.. - меня с детства приучили любить животных.., они.. - такие милые, такие.. - классные и, тут, как серпом по одному месту - Они - соперники.. Теория Эвлиции, однако.. И, тут я уже, вижу в каждом животном.. - Врага! Не меньше! ) И, тут, Цивилизация мне в помощь.. - какие они тебе Враги?! Да.. в пятки не годятся! Так что же, Человек, ты.. - Друк природе, али.. - Нет?! )
Djnyana
Баланс - нарушен! Они.. - свободнее чем мы! )
Читатель111
Так зоопарку надо было тоже подготовиться и записать в свое время посетителей на видео.. А потом фильм крутить милым животным...
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