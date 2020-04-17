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ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН#безантракта: смотрим сегодняГлавные новости о COVID-19
17.04.2020 13:45
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ЦБ просит банки и кредитные организации не выселять должников до 30 сентября

Банк России в перечне мер в поддержку граждан и экономики в период пандемии коронавируса рекомендовал кредитным организациям приостановить до 30 сентября 2020 года выселение должников из жилых помещений, на которые наложено взыскание. Об этом сообщается на сайте регулятора 17 апреля.

Рекомендации о приостановке процедур принудительного выселения заемщиков в первую очередь обращена к банкам, микрофинансовым организациям кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам и жилищным накопительным кооперативам.

ЦБ также просит кредиторов не встречаться с должниками лично, пока не закончится период ограничительных мер, введенных во всех российских регионах из-за коронавируса.

«Фонтанка» продолжает онлайн следить за событиями, связанными с коронавирусом, в мире и Петербурге.

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Комментарии (8)

Kilrathi
Хоть одна госструктура четко указало финальную дату ограничительных мер, чтоб не гадать: продлят, отменят...
Αнатолий Κононов
рекомендовать не значит делать. еще бы написали бы" Христа ради" или "слезно просим".
krasnonosov
Правильно! Нечего им на улице нежиться на солнышке. Выкидывать так сразу в сугроб.
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