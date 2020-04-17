ЦБ просит банки и кредитные организации не выселять должников до 30 сентября
Банк России в перечне мер в поддержку граждан и экономики в период пандемии коронавируса рекомендовал кредитным организациям приостановить до 30 сентября 2020 года выселение должников из жилых помещений, на которые наложено взыскание. Об этом сообщается на сайте регулятора 17 апреля.
Рекомендации о приостановке процедур принудительного выселения заемщиков в первую очередь обращена к банкам, микрофинансовым организациям кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам и жилищным накопительным кооперативам.
ЦБ также просит кредиторов не встречаться с должниками лично, пока не закончится период ограничительных мер, введенных во всех российских регионах из-за коронавируса.
«Фонтанка» продолжает онлайн следить за событиями, связанными с коронавирусом, в мире и Петербурге.