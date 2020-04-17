FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +6
74.71р81.28р
СРОЧНО

31 нахимовец заразился коронавирусом

ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН#безантракта: смотрим сегодняГлавные новости о COVID-19
17.04.2020 12:52
0
Печать

Застройщики перешли на дистанционное оформление документов на покупку квартир

Застройщики Петербурга постепенно переходят на дистанционные продажи — онлайн оформляют документы на покупку и регистрируют жилье. Как сообщили «Фонтанке» 17 апреля в «Группе ЛСР», таких сделок в компании уже заключено более 50.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой большинство застройщиков перешли на онлайн-продажу квартир. Чтобы активизировать продажи, на дистанционные сделки многие предоставляют скидки в большем или меньшем размере. Первая сделка, которую клиент «Группы ЛСР» оформил в самоизоляции, была совершена еще в конце марта, а в настоящий момент у компании уже более 50 подобных сделок.

Алгоритм онлайн-покупки недвижимости прост. Необходимо выбрать и забронировать понравившийся вариант, а после подтверждения — выслать необходимые отсканированные документы.

Для подписания и регистрации договора можно воспользоваться электронной цифровой подписью, услугами курьера или возможностями пунктов дистанционной работы. Наиболее удобный вариант — электронная регистрация сделки с помощью ЭЦП. Заявление на выпуск электронной подписи и сертификат ЭП подает сотрудник застройщика, достоверность сертификата подтверждается с помощью СМС-кода, после чего клиент сможет подписать документы облачной подписью. Оплатить ДДУ можно, оформив аккредитив в отделении банка или через Центр недвижимости Сбербанка.

Регистрация жилья тоже проходит дистанционно: после подачи документов менеджерами клиент получит письмо на подписание договора с помощью электронной подписи. Далее нужно оплатить госпошлины за регистрацию ДДУ онлайн по коду УИН, который предоставит менеджер. Оплата проходит через Госуслуги, а также через онлайн-сервисы банков, которые поддерживают систему государственных платежей. Уведомление об успешной регистрации и зарегистрированные документы придут на электронную почту клиента.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний