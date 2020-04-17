Застройщики перешли на дистанционное оформление документов на покупку квартир

Застройщики Петербурга постепенно переходят на дистанционные продажи — онлайн оформляют документы на покупку и регистрируют жилье. Как сообщили «Фонтанке» 17 апреля в «Группе ЛСР», таких сделок в компании уже заключено более 50.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой большинство застройщиков перешли на онлайн-продажу квартир. Чтобы активизировать продажи, на дистанционные сделки многие предоставляют скидки в большем или меньшем размере. Первая сделка, которую клиент «Группы ЛСР» оформил в самоизоляции, была совершена еще в конце марта, а в настоящий момент у компании уже более 50 подобных сделок.