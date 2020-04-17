Застройщики перешли на дистанционное оформление документов на покупку квартир
Застройщики Петербурга постепенно переходят на дистанционные продажи — онлайн оформляют документы на покупку и регистрируют жилье. Как сообщили «Фонтанке» 17 апреля в «Группе ЛСР», таких сделок в компании уже заключено более 50.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой большинство застройщиков перешли на онлайн-продажу квартир. Чтобы активизировать продажи, на дистанционные сделки многие предоставляют скидки в большем или меньшем размере. Первая сделка, которую клиент «Группы ЛСР» оформил в самоизоляции, была совершена еще в конце марта, а в настоящий момент у компании уже более 50 подобных сделок.
Алгоритм онлайн-покупки недвижимости прост. Необходимо выбрать и забронировать понравившийся вариант, а после подтверждения — выслать необходимые отсканированные документы.
Для подписания и регистрации договора можно воспользоваться электронной цифровой подписью, услугами курьера или возможностями пунктов дистанционной работы. Наиболее удобный вариант — электронная регистрация сделки с помощью ЭЦП. Заявление на выпуск электронной подписи и сертификат ЭП подает сотрудник застройщика, достоверность сертификата подтверждается с помощью СМС-кода, после чего клиент сможет подписать документы облачной подписью. Оплатить ДДУ можно, оформив аккредитив в отделении банка или через Центр недвижимости Сбербанка.
Регистрация жилья тоже проходит дистанционно: после подачи документов менеджерами клиент получит письмо на подписание договора с помощью электронной подписи. Далее нужно оплатить госпошлины за регистрацию ДДУ онлайн по коду УИН, который предоставит менеджер. Оплата проходит через Госуслуги, а также через онлайн-сервисы банков, которые поддерживают систему государственных платежей. Уведомление об успешной регистрации и зарегистрированные документы придут на электронную почту клиента.