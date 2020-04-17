Депутаты продлят жизнь ярмаркам. Срок договора может быть увеличен с года до трех
Законодательное собрание Петербурга рассмотрит законопроект, увеличивающий срок действия договоров на размещение городских ярмарок. С инициативой выступили депутаты Александр Ходосок и Денис Четырбок. Комитет по законодательству ЗакСа 17 апреля согласился направить ее на рассмотрение городского парламента.
В настоящее время договоры на организацию универсальных и специализированных ярмарок заключаются по результатам аукциона на срок, не превышающий одного года. Документ предлагает внести изменение в Закон «О размещении нестационарных торговых объектов», чтобы увеличить его до трех лет.
По мнению депутатов, бизнес не торопится инвестировать в развитие ярмарок, поскольку за год окупить вложения проблематично. В результате места ярмарок остаются невостребованными, а их внешний вид оставляет желать лучшего. Вовлечение их в оборот поможет увеличить налоговые поступления и сделать более благоустроенными.
Ранее Минпромторг поручил регионам «незамедлительно принять меры по серьезному увеличению количества ярмарок».