Депутаты продлят жизнь ярмаркам. Срок договора может быть увеличен с года до трех

Законодательное собрание Петербурга рассмотрит законопроект, увеличивающий срок действия договоров на размещение городских ярмарок. С инициативой выступили депутаты Александр Ходосок и Денис Четырбок. Комитет по законодательству ЗакСа 17 апреля согласился направить ее на рассмотрение городского парламента.



В настоящее время договоры на организацию универсальных и специализированных ярмарок заключаются по результатам аукциона на срок, не превышающий одного года. Документ предлагает внести изменение в Закон «О размещении нестационарных торговых объектов», чтобы увеличить его до трех лет.

