Коронавирус к торговле не пристает. Минпромторг поручил регионам серьезно увеличить число ярмарок — незамедлительно
Минпромторг поручил регионам «незамедлительно принять меры по серьезному увеличению количества ярмарок», говорится в документе ведомства от 19 марта (копия есть в распоряжении «Фонтанки»).
Организовывать ярмарки предлагается «в местах повышенного сосредоточения покупателей, в том числе на площадках у гипермаркетов, супермаркетов, крупных торговых центров, а также на улицах и площадях городов». При этом власти не должны предъявлять «завышенных требований к внешнему виду ярмарок»: достаточно стандартных палаток и лотков, а также автолавок.
Также регионам настоятельно советуют «прекратить практику отмены запланированных ярмарочных мероприятий и иных форм саботажа ярмарочной торговли». Среди получателей значится и правительство Петербурга.
В комитете по промышленной политике, инновациям и торговле на момент публикации на запрос «Фонтанки» не ответили, но участники рынка подтвердили, что Смольный прорабатывает такое поручение Минпромторга.
«Расширение ярмарочной торговли обсуждается», — знает исполнительный директор Союза малых предприятий Владимир Меньшиков. По его словам, ожидается, что инициатива будет публично озвучена до конца недели на одном из совещаний.
«Если повторится ажиотажный спрос, у людей появится еще одна точка, где можно приобрести продукты питания и товары первой необходимости. Причем это точка, которую можно развернуть в течение одного-двух дней, в отличие от другой розницы, которая требует месяцев. Это еще один канал сбыта для местных производителей, в том числе малых, чтобы они могли оставаться на плаву», — прокомментировал глава ассоциации.
По мнению Меньшикова, организация ярмарок не будет нарушать ранее введенный властями запрет об ограничении численности публичных мероприятий 50 людьми. По его словам, можно поставить 10–15 домиков или палаток на расстоянии более метра. «В Китае и Европе специально рисуют круги, куда встает человек, и получается расстояние, безопасное с точки зрения инфицирования», — сказал Владимир Меньшиков.
По его словам, конкретные места, где можно организовать такую торговлю, с бизнесом не обсуждались. Но в городе «есть порядка 10–15 мест, где проведение ярмарок будет выгодно с экономической точки зрения всегда», добавил он.
Действующий закон о ярмарках разделяет их на несколько типов, определяя, как часто они должны проводиться, где находиться и чем конкретно торговать. Также они предписывают органам исполнительной власти организовывать ярмарки самостоятельно, а не просто отдавать участки предпринимателям. Оператора ярмарок выбирают через конкурсы. Проводить их можно только в тех местах, которые указаны в схеме размещения нестационарных торговых объектов.
Внести изменение в действующие правила при желании можно быстро, считает Владимир Меньшиков. «Главное, чтобы в документе был предусмотрен конкурентный способ определения организатора ярмарки и участников. Чтобы это не превратилось в кормушку для отдельных предприятий, — заключил он.