Коронавирус к торговле не пристает. Минпромторг поручил регионам серьезно увеличить число ярмарок — незамедлительно

Организовывать ярмарки предлагается «в местах повышенного сосредоточения покупателей, в том числе на площадках у гипермаркетов, супермаркетов, крупных торговых центров, а также на улицах и площадях городов». При этом власти не должны предъявлять «завышенных требований к внешнему виду ярмарок»: достаточно стандартных палаток и лотков, а также автолавок.

Минпромторг поручил регионам «незамедлительно принять меры по серьезному увеличению количества ярмарок», говорится в документе ведомства от 19 марта (копия есть в распоряжении «Фонтанки»).

Также регионам настоятельно советуют «прекратить практику отмены запланированных ярмарочных мероприятий и иных форм саботажа ярмарочной торговли». Среди получателей значится и правительство Петербурга.

В комитете по промышленной политике, инновациям и торговле на момент публикации на запрос «Фонтанки» не ответили, но участники рынка подтвердили, что Смольный прорабатывает такое поручение Минпромторга.

«Расширение ярмарочной торговли обсуждается», — знает исполнительный директор Союза малых предприятий Владимир Меньшиков. По его словам, ожидается, что инициатива будет публично озвучена до конца недели на одном из совещаний.

«Если повторится ажиотажный спрос, у людей появится еще одна точка, где можно приобрести продукты питания и товары первой необходимости. Причем это точка, которую можно развернуть в течение одного-двух дней, в отличие от другой розницы, которая требует месяцев. Это еще один канал сбыта для местных производителей, в том числе малых, чтобы они могли оставаться на плаву», — прокомментировал глава ассоциации.