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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

16.04.2020 23:23
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В Великобритании общенациональный карантин продлён на три недели

  • Власти Великобритании продлили карантин, введенный в стране 23 марта из-за вспышки коронавируса, еще на три недели. Об этом сообщил глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб.

"Правительство приняло решение, что нынешние меры должны сохраниться как минимум на следующие три недели", - сказал он.

Доминик Рааб временно заменяет премьер-министра Бориса Джонсона, который восстанавливается после заражения коронавирусом, из-за которого неделю провел в больнице, в том числе несколько дней - в отделении интенсивной терапии.

Министр подчеркнул, что есть указание, что введенные меры были успешными и замедлили распространение коронавируса, и что он видит свет в конце туннеля. Однако Доминик Рааб добавил, что отмена ограничительных мер сейчас сведет на нет весь достигнутый прогресс и поставит под угрозу как систему общественного здравоохранения, так и экономику.

Таким образом, страна будет пребывать в карантине как минимум до 7 мая.

Ограничительные меры действуют в Великобритании с 23 марта. Людям запрещено покидать свои дома без особой необходимости. Выйти из дома можно лишь для того, чтобы добраться до работы, сходить к врачу, в аптеку или за продуктами, один раз в день заняться спортом на свежем воздухе. При этом людям на улице нельзя подходить друг к другу ближе чем на 2 м. Закрыты все кафе, бары, рестораны, непродовольственные магазины и музеи.

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Комментарии (2)

155296642
В России в день объявления выходных 27 марта было 1036 случаев, в Британии 14,5 тыс.
С тех пор количество в России увеличилось до 28 тыс или в 28 раз,
в Британии до 103 тыс или в 7 раз
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