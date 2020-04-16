В Великобритании общенациональный карантин продлён на три недели

Власти Великобритании продлили карантин, введенный в стране 23 марта из-за вспышки коронавируса, еще на три недели. Об этом сообщил глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб.

"Правительство приняло решение, что нынешние меры должны сохраниться как минимум на следующие три недели", - сказал он.



Доминик Рааб временно заменяет премьер-министра Бориса Джонсона, который восстанавливается после заражения коронавирусом, из-за которого неделю провел в больнице, в том числе несколько дней - в отделении интенсивной терапии.

