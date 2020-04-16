Беременным в Петербурге советуют клюкву, бруснику и чеснок. «Вирус не убьет, но иммунитет поднимет»

Главный врач родильного дома №10 Лада Иванова посоветовала будущим мамам укреплять иммунитет народными средствами.



«Никто не отменял такие простые народные средства, как живая ягода клюква, брусника, корень имбиря, чеснок. Все это можно и нужно дома употреблять. Вирус это не убьет, но иммунитет ваш поднимет. Поэтому будьте дома, употребляйте правильную пищу и старайтесь заботиться о себе и своем будущем ребенке», — заявила она 16 апреля в эфире канала «Санкт-Петербург».

Ранее главврач рассказала о молниеносном развитии коронавирусной инфекции у беременной, из-за которой роддом сейчас закрыт на карантин. Все симптомы у женщины проявились за один день.