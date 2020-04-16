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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

16.04.2020 19:15
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Неделю ничего, а потом сразу кашель, температура и пневмония. Врачи рассказали о молниеносном коронавирусе у беременной в Петербурге

Главный врач родильного дома №10 Лада Иванова рассказала о пациентке, из-за которой медучреждение оказалось на карантине. Женщина не вызывала никаких вопросов у врачей, а заболевание со всеми симптомами проявилось за одни сутки.

«Поступила пациентка с угрозой преждевременных родов. Не было ни температуры, ни кашля, всю неделю женщина лечилась от угрозы прерывания беременности на самом обычном отделении родильного дома. В один из дней внезапно молниеносная ситуация: она пожаловалась на температуру, буквально в течение часа — на кашель, в течение еще какого-то времени [появилась] одышка. Женщину мы перевели в больницу имени Боткина, где подтвердилась уже двухсторонняя пневмония. Женщина была на 36–37-й неделе беременности», — рассказала Иванова 16 апреля в эфире канала «Санкт-Петербург».

Ранее на карантин из-за подтвержденного диагноза закрыли родильный дом №16 во Фрунзенском районе.

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Комментарии (2)

hal9000
В больнице и заразилась..нечего там делать..сейчас больницы это очаги распространения заразы всякой...ещё и глистов там подхватить...
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