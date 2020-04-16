Неделю ничего, а потом сразу кашель, температура и пневмония. Врачи рассказали о молниеносном коронавирусе у беременной в Петербурге

Главный врач родильного дома №10 Лада Иванова рассказала о пациентке, из-за которой медучреждение оказалось на карантине. Женщина не вызывала никаких вопросов у врачей, а заболевание со всеми симптомами проявилось за одни сутки.



«Поступила пациентка с угрозой преждевременных родов. Не было ни температуры, ни кашля, всю неделю женщина лечилась от угрозы прерывания беременности на самом обычном отделении родильного дома. В один из дней внезапно молниеносная ситуация: она пожаловалась на температуру, буквально в течение часа — на кашель, в течение еще какого-то времени [появилась] одышка. Женщину мы перевели в больницу имени Боткина, где подтвердилась уже двухсторонняя пневмония. Женщина была на 36–37-й неделе беременности», — рассказала Иванова 16 апреля в эфире канала «Санкт-Петербург».