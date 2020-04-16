Главврач Боткина рассказал, чем коронавирус отличается от гриппа. Пик ожидается в мае-июне

«Действительно, когда заболевание к нам пришло, было ощущение, что мы можем сравнивать это с гриппом. Мы рисовали модели по предыдущим эпидемиям гриппа, рассчитывали. На самом деле заболевание совершенно другое. И механизмы поражения организма и легких другие. Первые гистологические исследования показывают, что наши морфологи не видят поражения легких, такое, как было при гриппе», — рассказал он 16 апреля в эфире канала «Санкт-Петербуг».

Главный врач больницы имени Боткина Денис Гусев заявил, что сравнивать грипп с коронавирусом некорректно. Ученые уже установили, что это разные заболевания.

По его словам, сейчас в мире обсуждается несколько других теорий патогенеза. Одна из них это то, что коронавирус наподобие малярийного плазмодия (одноклеточного организма вызывающего малярию) может влиять на гемоглобин, выбивая оттуда железо, которое потом циркулируя в кровотоке и поражает органы и ткани за счет оксидативного стресса (изменения обмена веществ, при котором повреждаются клетки организма). В том числе, и легкие, и сердце, и печень.

«То есть, с гриппом ни в мире, ни в России это заболевание уже не сравнивают. И прогнозы на основе модели гриппа несостоятельны», — резюмировал Гусев.

По его словам ученые уже говорят, что пик заболеваемости будет сдвинут май, или, может быть, даже июнь, и готовиться врачам надо к худшему — 2-3 месяцам напряженной работы.