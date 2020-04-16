Смольный: Не хотите лечиться на «Газпром-Арене» — сидите дома, иначе до 9 мая доживут не все
Первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Саран назвал преступной халатностью ситуацию, когда петербуржцы нарушают режим самоизоляции.
«Выходя на улицу сегодня, мы подвергаем риску своих близких, старшее поколение, и мы все хотим 9 Мая отмечать этот праздник, я подчеркну слово «все». Если мы будем в таком режиме соблюдать самоизоляцию, то некоторые из нас не доживут до этого дня, — заявил чиновник 16 апреля в эфире канала «Санкт-Петербург». — Если вы не хотите лежать на «Газпром-Арене», внутри, на стадионе, чтобы вам там оказывали помощь, — лучше посидите дома».
Ранее глава рабочей группы по противодействию коронавирусу заявил, что режим самоизоляции в Петербурге 30 апреля может и не закончиться.