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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

16.04.2020 18:44
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Смольный: Не хотите лечиться на «Газпром-Арене» — сидите дома, иначе до 9 мая доживут не все

Первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Саран назвал преступной халатностью ситуацию, когда петербуржцы нарушают режим самоизоляции.

«Выходя на улицу сегодня, мы подвергаем риску своих близких, старшее поколение, и мы все хотим 9 Мая отмечать этот праздник, я подчеркну слово «все». Если мы будем в таком режиме соблюдать самоизоляцию, то некоторые из нас не доживут до этого дня, — заявил чиновник 16 апреля в эфире канала «Санкт-Петербург». — Если вы не хотите лежать на «Газпром-Арене», внутри, на стадионе, чтобы вам там оказывали помощь, — лучше посидите дома».

Ранее глава рабочей группы по противодействию коронавирусу заявил, что режим самоизоляции в Петербурге 30 апреля может и не закончиться.

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Комментарии (16)

footballer
Угу, они явно ведут дело к московскому сценарию.
Питер2020
Справедливо и грубовато сказано, но помимо слов... хорошо бы...
Заглянуть в любой продуктовый магаз Пятерочка или Магнит... где маски у кассиров? где дистанция? где полицейские или росгвардейские патрули... на Васильевском не видел ни одного вообще... где дезинфекция детских площадок? где мытье лестничных площадок хлоркой? где бесплатная раздача масок и антисептиков? где обязательное ношение масок? ... можно говорить бесконечно... а то снова народ плохой, а мы все правильно делаем...
LiChaBaTa
Первый заместитель против Путина пошел что ли? Осмелел?? Путин сказал перенести с 9-го.
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