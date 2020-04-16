Путин предложил ипотеку под 6,5% на жилье комфорт-класса. Максимум для Петербурга — 8 млн

Президент России рассказал о своем видении развития жилищного строительства во время совещания по проблемам отрасли.



«Предлагаю запустить, как здесь это и прозвучало, специальную льготную ипотечную программу, поддержать и наших граждан, и строительную отрасль», — сообщил 16 апреля Владимир Путин во время совещания, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, ставка должна быть 6,5% годовых «на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до 3 миллионов рублей в регионах и до 8 миллионов рублей — в Москве и Санкт-Петербурге».