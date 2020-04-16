FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +3
73.71р80.67р
СРОЧНО

Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

16.04.2020 17:41
9
Печать

Путин предложил ипотеку под 6,5% на жилье комфорт-класса. Максимум для Петербурга — 8 млн

Президент России рассказал о своем видении развития жилищного строительства во время совещания по проблемам отрасли.

«Предлагаю запустить, как здесь это и прозвучало, специальную льготную ипотечную программу, поддержать и наших граждан, и строительную отрасль», — сообщил 16 апреля Владимир Путин во время совещания, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, ставка должна быть 6,5% годовых «на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до 3 миллионов рублей в регионах и до 8 миллионов рублей — в Москве и Санкт-Петербурге».

За такой ипотекой можно будет обратиться до 1 ноября текущего года, отметил президент. На эти цели он призвал выделить около 6 млрд рублей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (9)

Kitty2020
Вот опять все с оговорками. Почему только на комфорт класс? Его что самые бедные покупают? А те, кто на эконом еле наскребает (таких большинство)? Им платить по полной, получается? Где логика?
Иванов Ив Ив
Через месяц клиенты будут массово сдавать эту ипотеку обратно и переезжать к папе с мамой.
Rootsi
Даже и неважно какого класса это жильё! Все это псевдозабота! После смехотворных пива за счёт заведения и кочевников, видимо, подсказали ему, мол, что - то не то. И вот решил ипотеку снизить до 6.5 процентов. Заложник жанра комедии.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний