Посмотрите, как из Невки на Выборгскую набережную доставали съехавший тягач
Грузовик полностью извлечён из Большой Невки. Сначала оттуда достали контейнер с грузом, а теперь и тягач — кабину с прицепом. Ветровое стекло разбито: прежде чем упасть в реку, грузовик снёс рекламную тумбу и часть ограждения.
Как сообщает корреспондент «Фонтанки», машину подцепили к многотонному крану и перенесли на землю. Бензобак цел, угрозы утечки нефтепродуктов из него нет. ГУ МЧС по Санкт-Петербургу отчиталось об окончании работ в 12:10.
На месте остаются сотрудники МЧС, ГИБДД, Росприроднадзора, ГУП «Пиларн», которые очищают поверхность воды от вытекших нефтепродуктов. Напомним, маслянистые пятна на поверхности Невки появились после манипуляций с машиной. Погибшего мужчину из кабины достали вскоре после ДТП.
По предварительной информации УГИБДД, 16 апреля около 5:45 на Выборгской набережной, 37, грузовой автомобиль съехал в реку. Мужчина 1978 года рождения скончался, по предварительной версии, от сердечного приступа. Момент ДТП зафиксировала камера наружного видеонаблюдения, запись оказалась в распоряжении «Фонтанки».