Грузовик полностью извлечён из Большой Невки. Сначала оттуда достали контейнер с грузом, а теперь и тягач — кабину с прицепом. Ветровое стекло разбито: прежде чем упасть в реку, грузовик снёс рекламную тумбу и часть ограждения.



Как сообщает корреспондент «Фонтанки», машину подцепили к многотонному крану и перенесли на землю. Бензобак цел, угрозы утечки нефтепродуктов из него нет. ГУ МЧС по Санкт-Петербургу отчиталось об окончании работ в 12:10.