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16.04.2020 12:42
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Водителя, устроившего «под кайфом» ДТП на Литейном, ждет суд. В аварии тяжело пострадали четыре пассажирки

В Петербурге завершили расследование аварии с участием такси, которая произошла в центре города в августе 2019 года. В ДТП серьезно пострадали пассажирки обеих машин. Уголовное дело передано в суд.

Как сообщает 16 апреля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, по версии обвинения, ночью 25 августа 33-летний мужчина управлял автомобилем LADA Vesta GFL 320, находясь в состоянии наркотического опьянения. Около 3:58 у дома 14 по Литейному проспекту он тронулся с места в правом крайнем ряду и пошел на разворот через всю проезжую часть, не заметив Hyundai Solaris, ехавший в попутном направлении по второй от правого края полосе со скоростью порядка 84–102 км/ч.

Водитель «Соляриса», увидев «помеху», дал по тормозам и попытался уйти от столкновения, но не смог. Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения. «Дорожный инспектор» также сообщал, что оба водителя таксовали. Кроме того, 25-летний мужчина, управлявший «Хёндэ», в июле был лишен прав за оставление места ДТП.

В результате аварии госпитализировали четырех пассажирок автомобилей: 19-летнюю и 16-летнюю девушек из Hyundai и женщин 30 и 34 лет, ехавших в «Ладе». Всем четверым был причинен тяжкий вред здоровью, отмечают в пресс-службе судов.

В отношении водителя «Лады» было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД водителем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). В настоящее время дело передали в Дзержинский районный суд Петербурга.

Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»

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Комментарии (3)

yaprotiv
в новости прекрасно абсолютно все. Лишенец за рулем такси летит по центру города под 100 км\ч. Другой обдолбанный наркотой, опять же за рулем такси, его подбивает. Разбор, по сути ДТП, длится 8 месяцев, а куда торопиться то? И теперь еще суд на полгода растянется. Жесть то какая у нас происходит, бардак во всех сферах.
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