В Петербурге завершили расследование аварии с участием такси, которая произошла в центре города в августе 2019 года. В ДТП серьезно пострадали пассажирки обеих машин. Уголовное дело передано в суд.



Как сообщает 16 апреля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, по версии обвинения, ночью 25 августа 33-летний мужчина управлял автомобилем LADA Vesta GFL 320, находясь в состоянии наркотического опьянения. Около 3:58 у дома 14 по Литейному проспекту он тронулся с места в правом крайнем ряду и пошел на разворот через всю проезжую часть, не заметив Hyundai Solaris, ехавший в попутном направлении по второй от правого края полосе со скоростью порядка 84–102 км/ч.