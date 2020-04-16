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16.04.2020 09:34
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Пять тысяч жителей Хабаровска посетили кладбища, несмотря на самоизоляцию. Мэрия опасается «удручающих последствий»

Около пяти тысяч жителей Хабаровска пренебрегли режимом самоизоляции и отправились в выходные на кладбища. В городе имеется шесть кладбищ, три из которых работают, а три закрыты, но хабаровчан от посещения это не остановило, сообщает 16 апреля мэрия города.

«В минувшие выходные только главные погосты краевой столицы посетило не менее 5 тысяч человек. На Центральном кладбище, к примеру, было очень людно — там «отметились» не менее 3 тысяч хабаровчан, при этом большинство из них никак не позаботились о своем здоровье — люди были без масок и перчаток, тесно общались, не соблюдали положенную полутораметровую дистанцию. Хождения по погостам продолжаются и сейчас, в будни», — приводит РИА Новости слова начальника отдела организации деятельности общественных кладбищ городского управления ЖКХ Александра Нимчука.

Традиционно на Пасху и родительский день на кладбища приходят от 15 до 40 тысяч горожан.

«В случае, если среди посетителей погостов окажутся носители коронавируса, последствия могут быть удручающими», — опасается Нимчук.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае до 30 апреля введен режим самоизоляции. В регионе 77 случаев заражения COVID-19, два человека умерли, девять выздоровели.

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