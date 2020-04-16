Пять тысяч жителей Хабаровска посетили кладбища, несмотря на самоизоляцию. Мэрия опасается «удручающих последствий»

Около пяти тысяч жителей Хабаровска пренебрегли режимом самоизоляции и отправились в выходные на кладбища. В городе имеется шесть кладбищ, три из которых работают, а три закрыты, но хабаровчан от посещения это не остановило, сообщает 16 апреля мэрия города.



«В минувшие выходные только главные погосты краевой столицы посетило не менее 5 тысяч человек. На Центральном кладбище, к примеру, было очень людно — там «отметились» не менее 3 тысяч хабаровчан, при этом большинство из них никак не позаботились о своем здоровье — люди были без масок и перчаток, тесно общались, не соблюдали положенную полутораметровую дистанцию. Хождения по погостам продолжаются и сейчас, в будни», — приводит РИА Новости слова начальника отдела организации деятельности общественных кладбищ городского управления ЖКХ Александра Нимчука.

