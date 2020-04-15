В Москве семь новых смертей от коронавируса. Число жертв в России пошло на третью сотню

Ещё семь человек с положительным тестом на коронавирусную инфекцию скончались в Москве. Об этом 15 апреля сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с болезнью.

В анамнезе пациентов - гипертония, сахарный диабет, кардиосклероз, онкология. При этом отмечается, что сопутствующие заболевания были не у всех. Возраст умерших от 36 до 86 лет. У самого молодого болезнь протекала в тяжёлой форме.

«У него была очагово-сливная вирусная бронхопневмония с тотальным поражением легких», - уточняют в оперштаабе.