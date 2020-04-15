В Москве семь новых смертей от коронавируса. Число жертв в России пошло на третью сотню
Ещё семь человек с положительным тестом на коронавирусную инфекцию скончались в Москве. Об этом 15 апреля сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с болезнью.
В анамнезе пациентов - гипертония, сахарный диабет, кардиосклероз, онкология. При этом отмечается, что сопутствующие заболевания были не у всех. Возраст умерших от 36 до 86 лет. У самого молодого болезнь протекала в тяжёлой форме.
«У него была очагово-сливная вирусная бронхопневмония с тотальным поражением легких», - уточняют в оперштаабе.
По обновлённым данным, в Москве 113 летальных исходов. Число жертв коронавируса в России достигло 205, из них пять приходится на Петербург. Всего в стране с начала пандемии зафиксировано 24 490 заболевших в 84 из 85 регионов. «Фонтанка» продолжает рассказывать о ситуацией с COVID-19 в городе, стране и мире в онлайн-трансляции.