Украина перенесла введение спецпошлин на импорт российского угля

Правительство Украины перенесло дату введения специальной пошлины в размере 65% на импорт определённых марок угля из России с 15 апреля на 1 мая 2020 года. Соответствующее решение было принято на заседании правительства Украины.



«Проект постановления кабинета министров предлагает внести изменения в перечень видов угольной продукции, относительно которой при импорте взимается специальная пошлина в размере 65%», – заявил в ходе заседания министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

