Украина перенесла введение спецпошлин на импорт российского угля

Правительство Украины перенесло дату введения специальной пошлины в размере 65% на импорт определённых марок угля из России с 15 апреля на 1 мая 2020 года. Соответствующее решение было принято на заседании правительства Украины.
«Проект постановления кабинета министров предлагает внести изменения в перечень видов угольной продукции, относительно которой при импорте взимается специальная пошлина в размере 65%», – заявил в ходе заседания министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.
«Введение 1 мая», - пояснил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Специальная пошлина будет введена на все марки угля, кроме антрацита и коксующегося угля.
18 марта правительство Украины приняло решение ввести с 1 апреля 2020 года специальную пошлину в размере 65% на импорт электроэнергии из России. Также было принято решение о введении специальной пошлины на все марки угля, кроме антрацита и коксующегося угля.