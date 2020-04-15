Ресторан «Пхали-Хинкали» наказали за навязанные чаевые

Нарушения были выявлены в деятельности ООО «КС-Групп», управляющего рестораном «Пхали-Хинкали» на Большой Морской улице. Проведенная управлением Роспотребнадзора контрольная закупка подтвердила факт взимания десятипроцентного сервисного сбора сверх стоимости заказанных посетителями блюд. Он включался в чек при бронировании столика по выходным или компанией от шести человек. Введение такого сбора компания мотивировала применением формы обслуживания «а ля карт», то есть полного обслуживания официантами. Кроме того, на дверях ресторана проверяющие обнаружили предупреждение о возможности отказа в обслуживании посетителя.

Посетители ресторанов не должны доплачивать за услуги официанта и иное обслуживание. К такому выводу 13 апреля пришел арбитражный суд.

Такую политику в надзорном ведомстве квалифицировали как нарушение прав потребителей и наложили на ООО «КС-Групп» административный штраф в размере 10 тысяч рублей.



Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в который обратились владельцы ресторана, подтвердил выводы чиновников. Ведь закон о защите прав потребителей запрещает оказывающим услуги компаниям выполнять дополнительные платные услуги без согласия посетителя. Равно как организации общественного питания не вправе отказывать в услуге, а также создавать условия, препятствующие потребителю приобрести предоставляемую услугу по питанию: «Установление ООО «КС-Групп» своего права на отказ в обслуживании в ресторане любому посетителю без объяснения причин также является нарушением прав потребителей и норм действующего законодательства», – заключила судья Оксана Селезнева.



К такому же выводу пришла и апелляционная инстанция, окончательное решение вступило в законную силу.

