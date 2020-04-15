Беглов подписал закон о льготах по аренде городской недвижимости для малого бизнеса
Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон, освобождающий от арендных платежей во втором квартале 2020 года за использование городской недвижимости малый и средний бизнес. Информация об этом 15 апреля появилась на сайте Смольного.
Закон вступит в силу с 16 апреля. Воспользоваться льготой сможет малый и средний бизнес, арендующий городскую недвижимость, деятельность которого прекратилась из-за введенных Смольным ограничений для нераспространения коронавируса. В частности, от арендных платежей освободят предпринимателей, занятых в сферах культуры, досуга и развлечений, физкультуры и спорта, образования, общественного питания, туризма, гостиничного бизнеса, авиаперевозок, аэропортовой деятельности, автоперевозок, организации конференций и выставок, оказания бытовых услуг.
Законопроект парламент Петербурга 15 апреля принял сразу в трех чтениях. Как пояснял представитель Смольного в Законодательном собрании Юрий Шестериков, бюджет Петербурга в результате недополучит от 200 до 300 млн рублей. Для сравнения: по данным председателя комитета имущественных отношений, в среднем ежеквартально город получает от арендаторов 2,4 млрд рублей. А в законе о бюджете на 2020 год указано, что Петербург должен за год получить более 13 млрд рублей.
Депутаты, в свою очередь, призвали дать аналогичные льготы всем бизнесменам, которые арендуют у города площади. А также принять меры, чтобы стимулировать частных арендодателей снижать плату или давать отсрочки.