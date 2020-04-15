Беглов подписал закон о льготах по аренде городской недвижимости для малого бизнеса

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон, освобождающий от арендных платежей во втором квартале 2020 года за использование городской недвижимости малый и средний бизнес. Информация об этом 15 апреля появилась на сайте Смольного.



Закон вступит в силу с 16 апреля. Воспользоваться льготой сможет малый и средний бизнес, арендующий городскую недвижимость, деятельность которого прекратилась из-за введенных Смольным ограничений для нераспространения коронавируса. В частности, от арендных платежей освободят предпринимателей, занятых в сферах культуры, досуга и развлечений, физкультуры и спорта, образования, общественного питания, туризма, гостиничного бизнеса, авиаперевозок, аэропортовой деятельности, автоперевозок, организации конференций и выставок, оказания бытовых услуг.

