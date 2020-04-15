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15.04.2020 18:56
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Шлиссельбургский тракт защитили статусом памятника

Участок Шлиссельбургского тракта в Усть-Ижоре получил статус достопримечательного места, что приравнивается к статусу выявленного объекта культурного наследия. Информация об этом 15 апреля появилась на сайте комитета по охране памятников Петербурга.

Ранее включить объект в перечень достопримечательных мест рекомендовала рабочая группа по сохранению культурного наследия. Речь идет об участке между домами 169 и 251 по Шлиссельбургскому тракту.

«Особую ценность дороге придает наличие исторического булыжного мощения. В сочетании с исторической застройкой поселка Усть-Ижора и церковью Александра Невского Шлиссельбургский тракт образует аутентичный фрагмент провинциального поселкового ландшафта, сохранившего архитектурные и градостроительные черты XVIII — начала XX в.», — отмечается на сайте комитета.

Фото: КГИОП
Фото: КГИОП
Фото: КГИОП
Фото: КГИОП

Напомним, в декабре внешний вид Шлиссельбургского шоссе сильно пострадал. При проведении работ по берегоукреплению там вырубили почти три сотни деревьев. Разрешения на рубку у компании не было.

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Комментарии (1)

260786601
А я знаю тропу где сам царь Петр прохаживался!!! Конечно не половцы или печенеги , но все же!
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