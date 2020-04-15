Участок Шлиссельбургского тракта в Усть-Ижоре получил статус достопримечательного места, что приравнивается к статусу выявленного объекта культурного наследия. Информация об этом 15 апреля появилась на сайте комитета по охране памятников Петербурга.



Ранее включить объект в перечень достопримечательных мест рекомендовала рабочая группа по сохранению культурного наследия. Речь идет об участке между домами 169 и 251 по Шлиссельбургскому тракту.

«Особую ценность дороге придает наличие исторического булыжного мощения. В сочетании с исторической застройкой поселка Усть-Ижора и церковью Александра Невского Шлиссельбургский тракт образует аутентичный фрагмент провинциального поселкового ландшафта, сохранившего архитектурные и градостроительные черты XVIII — начала XX в.», — отмечается на сайте комитета.