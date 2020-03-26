Шлиссельбургский тракт станет достопримечательным местом

Комиссия комитета по охране памятников одобрила включение участка Шлиссельбургского тракта в список достопримечательных мест, информация 26 марта появилась на сайте КГИОП. Кроме того, в реестр выявленных памятников попадут деревянный жилой дом в Лисьем Носу и Подъездная аллея Свято-Троицкого кладбища в Петергофе.
Достопримечательным местом станет участок тракта в поселке Усть-Ижора в границах между домовладениями по адресу: Шлиссельбургское шоссе, дом 169 — дом 251. Ранее придать защитный статус этому участку рекомендовала рабочая группа совета по сохранению культурного наследия, которая резюмировала, что историческая застройка и замощенная булыжником дорога являются ценностью как целостная историческая среда. Напомним, в декабре на Шлиссельбургском шоссе вырубили почти 3 сотни деревьев.
В Лисьем Носу в реестр выявленных памятников попадет деревянный жилой дом, расположенный по адресу: Приморское шоссе, 62. Предположительно его возвели во второй половине 1900-х годов. Это двухэтажное здание с верандой, пристройкой и мезонином. Лицевой фасад смотрит на Приморское шоссе. Постройка декорирована фигурными наличниками с «полотенцами», карниз украшен резьбой. Входная группа представляет собой деревянный навес на граненых столбиках.
Подъездная аллея до 1870-х годов выполняла роль главной подъездной дороги к Свято-Троицкому кладбищу. Затем был построен новый Свято-Троицкий храм, к нему вела уже новая дорога. В XX веке аллея пришла в упадок. Элемент исторической планировочной структуры сохранился, однако в живых остались всего 4 дуба, остальное — сухостойные деревья.
Решение о присвоении объектам статуса памятника в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.