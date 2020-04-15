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15.04.2020 18:03
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В Центре помощи ластоногим в Репино двойное пополнение. Постояльцами стали детеныши серого тюленя

В Центре изучения и сохранения морских млекопитающих в Репино появились сразу два новых постояльца. Теперь их общее число равно 26. Об этом 15 апреля «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

По информации городского предприятия, сначала в центр привезли малыша серого тюленя, которого нашли рядом с рыбным хозяйством в поселке Ключевое Выборгского района Ленобласти.

Затем такого же обнаружили на берегу Нарвского залива инспекторы областного комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и Кургальского заказника. Его также передали специалистам.

Фото: Фонд друзей балтийской нерпы
Фото: Фонд друзей балтийской нерпы
Фото: Фонд друзей балтийской нерпы

«Обоим детенышам не больше месяца, они истощены, обезвожены и нуждаются в помощи человека», — рассказали о состоянии ластоногих в «Водоканале».

Там также напомнили, что о нахождении детенышей тюленей или нерпы можно сообщить по телефону горячей линии Фонда друзей балтийской нерпы: 699-23-99.

Ранее 24-м постояльцем Центра помощи ластоногим в Репино стал поклёванный птицами белёк. Его нашли в поселке имени Морозова.

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Комментарии (2)

Djnyana
Один к одному, они напоминают мне.. милых Россиян 2020 года, они - не слишком понимают что происходит, кто они, и - где они.. Разумеется, хочется спросить.. - зачем они?! ) И тут же всё становится.. ясно и просто, и ластоногие милые, и - милые россияне лишь для одного в 2020 году, для.. - Барина! ) Ну, если с ластоногими, как многие считают, всё понятно, ластоногий Рождён для.. - Человека, Человек.. - Покровитель ластоногих! ) На сам деле, всё намного хуже, современный мелкий человечешка, пытается утверждаться на чём угодно, в том числе и на.. ластоногих! И нет другого способа спасти ластоногого, кроме как - вернуть его в Родную Среду! )
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