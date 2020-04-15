В Центре изучения и сохранения морских млекопитающих в Репино появились сразу два новых постояльца. Теперь их общее число равно 26. Об этом 15 апреля «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».



По информации городского предприятия, сначала в центр привезли малыша серого тюленя, которого нашли рядом с рыбным хозяйством в поселке Ключевое Выборгского района Ленобласти.



Затем такого же обнаружили на берегу Нарвского залива инспекторы областного комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и Кургальского заказника. Его также передали специалистам.