Прогулка в Екатерингофе дошла до суда. Начали поступать первые протоколы о нарушении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения

Четыре материала по новой статье в Кодексе об административных правонарушениях 20.6.1. («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения») поступили в Ленинский районный суд.



Об этом 15 апреля сообщает объединенная пресс-служба судов. Нарушители, вопреки установленным постановлением городского правительства «мерам по противодействию распространению в СПб новой коронавирусной инфекции COVID-19», гуляли в парке Екатерингоф.



Помимо этого, мировым судьям Петербурга поступило 193 материала по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ о неповиновении законному распоряжению должностных лиц: в частности, в сфере выполнения «мер карантинного характера». Рассмотрено 90 материалов, 48 возвращено.

