Прогулка в Екатерингофе дошла до суда. Начали поступать первые протоколы о нарушении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения
Четыре материала по новой статье в Кодексе об административных правонарушениях 20.6.1. («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения») поступили в Ленинский районный суд.
Об этом 15 апреля сообщает объединенная пресс-служба судов. Нарушители, вопреки установленным постановлением городского правительства «мерам по противодействию распространению в СПб новой коронавирусной инфекции COVID-19», гуляли в парке Екатерингоф.
Помимо этого, мировым судьям Петербурга поступило 193 материала по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ о неповиновении законному распоряжению должностных лиц: в частности, в сфере выполнения «мер карантинного характера». Рассмотрено 90 материалов, 48 возвращено.
Районные суды Петербурга зарегистрировали еще 19 материалов по статье 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). Из которых 4 — в отношении предпринимателей, которые не выполнили требования властей и продолжили работать, остальные в отношении физических лиц.