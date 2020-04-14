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14.04.2020 23:35
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На Пискаревском авария закончилась пожаром. Дотла сгорела «Шевроле», пострадали двое

Два автомобиля не поделили перекресток Бестужевской улицы и Пискаревского проспекта в Петербурге вечером 14 апреля. Одна из машин после столкновения оказалась на тротуаре и загорелась.

Фото и видео с перекрестка выложили очевидцы, горящую машину засняли читатели «Фонтанки» из окон одной из квартир поблизости.

автор фото читательница «Фонтанки» Евгения

Тушить машину выезжали сотрудники МЧС. В сообщении отмечается, что Mitsubishi и Chevrolet столкнулись ближе к 32-му дому по Пискаревскому проспекту. Сгорела Chevrolet. По данным «Фонтанки», 27-летний водитель сгоревшей машины и 21-летний пассажир в Елизаветинской больнице. У обоих травмы головы.

В региональном управлении ГИБДД сведениями об аварии к половине двенадцатого вечера не обладают.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

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