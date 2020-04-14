Два автомобиля не поделили перекресток Бестужевской улицы и Пискаревского проспекта в Петербурге вечером 14 апреля. Одна из машин после столкновения оказалась на тротуаре и загорелась.



Фото и видео с перекрестка выложили очевидцы, горящую машину засняли читатели «Фонтанки» из окон одной из квартир поблизости.